МУРМАНСК, 5 апр /ПРАЙМ/. Власти Мурманской области расширили список предприятий, сотрудники которых могут работать в "выходной месяц": помимо продуктовых магазинов, аптек, предприятий обеспечения жизнедеятельности, в этот список вошли, в частности, строительные организации, рыбодобытчики и переработчики, ветклиники, СМИ и ряд других.

Ранее региональный оперштаб сообщил о том, что обязательные правила самоизоляции в связи с распространением коронавируса в Мурманской области будут усилены с 6 по 30 апреля включительно, что обязывает всех жителей находиться дома, за исключением ряда случаев, указанных в постановлении; нарушение правил повлечет штрафы.

"В Мурманской области расширен список предприятий, которые будут работать с 6 по 30 апреля. Это системообразующие предприятия Мурманской области, строительные организации, организации по добыче и переработке рыбы, судоремонтные предприятия, транспортные услуги, ветклиники, организации, предоставляющие услуги по уборке, дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений", — говорится в сообщении.

Также в этом списке оказались организации и предприниматели, осуществляющие заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплату, дежурные нотариальные конторы, автомастерские и сервисы, организации, осуществляющие сервисное обслуживание и ремонт бытовой техники, СМИ (за исключением распространения печатных материалов посредством передачи из рук в руки).

В субботу в оперштабе региона уточнили, что за сутки добавилось 11 предварительно положительных результатов теста на коронавирус: пять в Кировске, четыре в Апатитах, один в Мурманске, один в Снежногорске. Всего зарегистрировано 37 предварительно положительных результатов, 15 подтверждено, один из заболевших выздоровел.