МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/, Анна Киселева. Российские рестораны, столкнувшиеся в марте с серьезными сложностями в связи с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции, учатся выживать в новой реальности: запускают доставку, открывают онлайн-витрину полуфабрикатов и трудоустраивают сотрудников к ритейлерам.

Президент России Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом губернаторам предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим в регионе. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

ДОСТАВКА НЕ СПАСАЕТ

Для привлечения клиентов в нынешних условиях группа “Шоколадница” запустила раздел “Кулинария”: компания начала продавать через Delivery Club полуфабрикаты собственного производства — готовые пасты, соусы для салатов и бифштексы. Помимо этого, “Шоколадница” разрабатывает наборы комплексного питания, упрощает меню и снижает цены, рассказал РИА Новости гендиректор группы Олег Подгорный.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC отмечает рост спроса на доставку из ресторанов, однако и ей пришлось приспособиться к условиям режима самоизоляции. Помимо доставки через сайт, Delivery Club и окна автораздачи, KFC принимает заказы через чат-бот “ВКонтакте” и Telegram с возможностью забрать еду из ближайшего ресторана самостоятельно, не заходя в само помещение, сообщила директор по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

За февраль-март число кафе и ресторанов, переориентировавшихся на доставку готовых блюд, в российских городах-миллионниках выросло почти на 30%, отметили в пресс-службе компании 2ГИС, разрабатывающей электронные справочники. Больше всего таких компаний в Москве и Петербурге: здесь предприятий общепита, начавших доставлять еду на дом, за два месяца стало в 1,5 раза больше.

Интерес населения к доставленным на дом блюдам из кафе и ресторанов тоже растет, рассказали в 2ГИС. Однако выручки от одной только доставки недостаточно для функционирования ресторанов, пояснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Например, в “Теремке” доставка и формат “на вынос” дают всего 8% от докризисного оборота, в московских ресторанах Ginza Project — 5-20%, в “Шоколаднице” — 7-8%, рассказали их владельцы и управляющие. При этом у компаний сохраняются обязательства по выплате зарплат сотрудниками, страховым взносам, налогам и аренде.

По мнению президента компании Subway Россия Ольги Блудовской, в текущей ситуации фастфуд имеет больше шансов на успех и больший иммунитет, поскольку формат доставки в этом сегменте работает давно и он наиболее раскручен. В зависимости от региона франчайзи бизнес Subway страдает по-разному, но в большей степени это проявляется в Москве и Санкт-Петербурге, отметила она.

КАССОВЫЙ РАЗРЫВ

Сразу несколько крупных отечественных сетей рассказали РИА Новости о возникших кассовых разрывах.

“У большинства компаний ресторанной сферы, да я уверен, что и у многих других отраслей, за последние две недели уже образовались огромные кассовые разрывы. Падение выручки настолько велико, что денег сейчас не хватает даже на то, чтобы закрыть первоочередные платежи – зарплаты, аренду, налоги”, — говорит Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель и председатель совета директоров "Росинтер Ресторантс Холдинг", развивающий торговые марки IL Патио, "Планета Суши", "Шикари", "Американский Бар и Гриль" и "Мама Раша".

В 2020 году бизнес не досчитается доходов минимум за два месяца, а с учетом периода спада и восстановления, возможно, и больше, прогнозирует основатель "Росинтера". Одна из старейших отечественных сетей ресторанов быстрого питания "Теремок" тоже столкнулась с кассовым разрывом и теперь рассматривает вопрос о полной остановке работы, сообщил основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

ВРЕМЕННО ТРУДОУСТРОЕН

Половина московских предприятий общественного питания в условиях коронавируса может и вовсе закрыться без комплексной государственной поддержки, охватывающей всю отрасль, независимо от размера бизнеса, говорит основательница сети семейных кафе и кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова, запомнившаяся многим по эмоциональному выступлению на встрече Путина с предпринимателями 26 марта.

“Правительство разрабатывает много хороших правильных мер, но в основном для малых и средних предприятий. Туда не попадают крупнейшие компании ресторанной отрасли, работающие в ОСНО (общая система налогообложения — ред.), которые официально платят огромное количество налогов. И так как налоговая база крупных компаний гораздо больше, они оказались в более сложном положении, чем те, которые работают в УСНО и ИП”, — согласен с ней основатель "Росинтера".

Почти все опрошенные РИА Новости компании — McDonald's, “Росинтер”, “Теремок”, “Шоколадница”, KFC — сообщили, что обсуждают временное трудоустройство сотрудников в другие компании на период нерабочего месяца или уже воспользовались этой опцией. В основном сотрудников ресторанов, которые были вынуждены закрыть, берут к себе продовольственные ритейлеры, службы доставки, IT-компании, маркетплейсы: "Пятерочка", "Перекресток" "Лента", "Сбермаркет", "Дикси", Metro, “Яндекс”, Wildberries.

Согласно данным электронного справочника 2ГИС, только в Москве насчитывается свыше 19 тысяч точек общественного питания. Только 3 тысячи из них сейчас продолжают свою работу. Сегодня крайне актуален вопрос выплаты государством пособий по безработице для тех, кто потерял источник заработка, подчеркивает Ордовский-Танаевский Бланко из “Росинтера”. Около 80% россиян, задействованных в ресторанной отрасли, могут потерять работу из-за кризиса на фоне нового коронавируса, считает основательница сети "АндерСон".