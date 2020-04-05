МУРМАНСК, 5 апр /ПРАЙМ/. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ, в котором, в частности, приостанавливается деятельность букмекерских контор, ломбардов и микрофинансовых организаций, чтобы "уберечь граждан от необдуманных поступков" в период пандемии, сообщила пресс-служба правительства региона.

В указе уточняются ограничительные меры в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в соответствии с последним указом президента РФ и с учетом региональной специфики. Так, в Архангельской области приостановление деятельности организаций общественного питания, объектов розничной торговли и иных видов деятельности, в том числе сферы услуг, продлено до 30 апреля.

"Дополнительно приостанавливается деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, микрофинансовых организаций. Такое решение принято с целью уберечь граждан от необдуманных поступков в непростых экономических условиях", — говорится в сообщении. Исключение составляют только областные и муниципальные микрофинансовые организации, в полномочия которых входит оказание поддержки малому и среднему бизнесу.

При этом снято ограничение на объекты торговли, осуществляющие продажу товаров, дополнительно вошедших в категорию первой необходимости. "В перечень товаров первой необходимости дополнительно включены автозапчасти, печатная продукция СМИ, семена и саженцы, сельскохозяйственные растения, предметы садово-огородные и инвентарь, очки, линзы, табачные изделия, санитарно-технические изделия, электротехническое оборудование", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, утвержден образец справки, которую необходимо иметь при себе сотрудникам предприятий, не приостанавливающих свою деятельность. Документ обязаны выдавать работодатели, он будет подтверждать необходимость следования к месту работы и обратно, а также передвижения по территории области. Справка будет действительна только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Для индивидуального предпринимателя также необходима выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая указание на осуществляемые виды экономической деятельности.

По данным оперативного штаба, в Архангельской области коронавирусом заразились 8 человек, трое уже выписаны, под наблюдение медиков остаются 1789 человек