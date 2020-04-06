МОСКВА, 6 апр —РИА Новости/Прайм. Введение режима самоизоляции на фоне коронавируса сильно изменили потребительские привычки москвичей — они стали чаще заказывать еду с доставкой на дом и тратят на нее больше, чем прежде, показало исследование сервиса доставки "Самокат".

В ходе исследования компания опросила 1635 респондентов в Москве и Санкт-Петербурге и выяснила, как карантин повлиял на расходы жителей двух столиц.

"Сорок один процент москвичей признались, что в изоляции им приходится больше тратить на еду. Если до карантина люди пользовались сервисами доставки продуктов время от времени, то сейчас большинство москвичей (75%) заказывают еду на дом раз в два-три дня", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по результатам исследования. Там отметили, что в самом "Самокате" за последние две недели средний чек вырос на 25%.

При этом заказывают доставку продуктов чаще всего именно женщины (72%), показало исследование.

Домашний режим сказался и на качестве питания москвичей. "Почти половина опрошенных (46%) признались, что стали готовить чаще. И для большинства это не в тягость: 62% любят готовить, еще 29% делают это по настроению", — отметили в компании.

Исследование показало, что сейчас домашнюю еду предпочитают 88% опрошенных. Некоторые (27%) даже заметили, что с переходом на самоизоляцию стали питаться правильнее. При этом 23% опрошенных признались, что на карантине они больше всего скучают по бургерам и пицце, немного отстают фрукты и любимые десерты из ресторанов (по 21%).

"Самокат" — это сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15-30 минут. Доставка осуществляется из магазинов-складов, которые предназначены исключительно для обслуживания заказов, сделанных через мобильное приложение. На витрине "Самоката" представлено более 2,5 тысячи различных товаров, в том числе собственной одноименной торговой марки (в некоторых категориях объем ее продаж достигает 50%). Сейчас сервис управляет 140 складами в Москве и Санкт-Петербурге и бесплатно доставляет более 600 тысяч заказов в месяц.

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group планируют купить 75,6% сервиса, закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС России.