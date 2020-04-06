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КОММЕРСАНТ

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— Вас здесь не занимало — Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот — Закон о банковских каникулах вступил в силу. Теперь банки не смогут отказать заемщикам в отсрочке платежей. Но власти решили жестко ограничить размер кредитов, по которым полагаются льготы.

— Мусор на засыпку — В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег — Компании, занимающиеся вывозов отходов, предупреждают, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле. И дело не в том, что им не хватает мусора,— наоборот, в режиме самоизоляции граждане стали производить гораздо больше бытовых отходов.

— Каникулы не сдаются в аренду — У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения — Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.

— С платежей сдувают пени — Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей — Правительство до конца года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Результатом станет взрывной рост неплатежей, кассовые разрывы гарантирующих поставщиков достигнут 500 млрд руб., предупреждают участники рынка.

— До конца года неустойки не видать — Правительство определилось с мерами поддержки застройщиков — Для поддержки застройщиков правительство приняло решение не начислять до конца 2020 года неустойки, гарантированные дольщикам законом,— за неисполнение девелоперами своих обязательств в рамках договоров долевого участия (ДДУ).

— "На государство возлагаются главные надежды" — Владимир Мау о возможных и невозможных последствиях пандемии для экономики — Ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью рассказывает в основном о вопросах к будущему, которые уже возникли в первые недели кризиса: от забытой почти всеми стагфляции до неочевидного будущего образования.

— Венчуру ищут длинные деньги — ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах — Правительство и Банк России к середине мая должны проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в фонды прямых и венчурных инвестиций.

— У ОСАГО вытащили карту — ЦБ рекомендует продавать автополисы без техосмотра — Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала страховщикам продавать ОСАГО автовладельцам без диагностических карт — в режиме самоизоляции гражданам пройти техосмотр легально практически невозможно. Страховщики меру поддерживают.

— Вирус бы делать из этих людей-4 — Спецкор "Ъ" следит за судьбой российской семьи, две недели назад вылетевшей на отдых в Таиланд — Продолжает развиваться история семьи Алексея Ипатова, которая пытается вернуться домой, в Москву, но пока вынуждена мириться с окружающей тайской действительностью.

— Пандемические реалии — Может ли коронавирус дать осложнения на политическую систему — У пандемии коронавируса уже зафиксированы разные побочные эффекты, и один из них — появление версий о существенных изменениях в российской политической системе, росте веса и влияния одних политиков и институтов и пропорционального ослабления других.

— Нужен план неизвестно какого Маршалла — Италия ждет экстренной помощи ЕС — Правительство Италии, установившее почти месяц назад строгий карантин, выделило пострадавшим €25 млрд. Наиболее уязвимым слоям населения и мелкому бизнесу активно помогают местные органы самоуправления и крупные компании.

— Защитникам предъявили потерпевшего — Росимущество заявило иск по делу о хищении при оказании адвокатских услуг — В уголовном деле о хищении средств ПАО "Аэрофлот" при оказании авиакомпании адвокатской коллегией юридических услуг появился новый потерпевший. Им стало столичное управление Росимущества. Оно уже предъявило обвиняемым гражданский иск на 144,9 млн руб.

— Пассажирские перевозки садятся на мель — Коронавирус угрожает лайнерам и теплоходам — Круизные судоходные компании и судовладельцы пассажирского флота просят Минтранс и правительство о дополнительной поддержке отрасли. Речь идет об объявлении форс-мажора, налоговых каникулах, освобождении от части сборов, а о также дополнительных субсидиях.

— Инвесторы припаялись к золоту — Розничные ПИФы теряют средства — По данным Investfunds, чистый отток средств из розничных паевых фондов в марте превысил 4,4 млрд руб. Отрицательный баланс фонды показали впервые с апреля прошлого года. В предыдущие десять месяцев на рынок в фонды поступило более 160 млрд рублей.

— ICQ в составе группы — Mail.ru Group перезапускает один из старейших мессенджеров — На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение. Компания владеет мессенджером с 2010 года, а с 2017 года развивает еще и TamTam, но оба уступают по аудитории в России WhatsApp, Viber и Telegram.

— Коллекторы выходят на кредитные каникулы — Предложив "сезонные" скидки для клиентов — Коллекторы разработали меры по поддержке должников в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Ранее был подписан закон, обязующий кредиторов предоставлять послабления для своих клиентов, однако коллекторских агентств он не коснулся.

— Резервами набили подушку безопасности — РОПС НПФ превысил 84 млрд рублей — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличили резервы по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) по итогам 2019 года на 12 млрд руб. При этом вопрос об их целесообразности неоднократно поднимался даже ЦБ, а получаемые доходы не отражаются на счетах граждан.

— "Мечел" сдает якутскую руду — Роснедра лишили компанию лицензий на два месторождения — "Мечел" из-за высокой закредитованности и нехватки средств на развитие проектов лишился лицензий на Пионерское и Сиваглинское месторождения железной руды в Якутии с общими запасами более 160 млн тонн. Компания не выполнила ряд лицензионных требований.

— Интеллект минус вирус — Расходы на федеральный проект могут пересмотреть — Один из наиболее затратных федеральных проектов нацпрограммы "Цифровая экономика" — "Искусственный интеллект" (ИИ) — с бюджетом 125 млрд руб. до 2024 года может быть пересмотрен в связи с пандемией. Представить финансовые обоснования такой оптимизации Минкомсвязи предложило курирующее проект Минэкономики.

— Кредиторы растягивают "Теленеделю" — Суд рассмотрит спор между издателями журнала — Один из крупнейших в России телегидов — журнал "Теленеделя", входивший в структуры работающего с ДНР и ЛНР бизнесмена Сергея Курченко, стал предметом судебного спора. Ранее выпускавшая "Теленеделю" компания требует от ее нынешнего издателя — "ТН-Столица" — 12,5 млрд руб. компенсации и изъятия всех тиражей журнала.

— Иностранцы как сквозь сети провалились — Рыбодобытчик оспорил запрет на вылов по российским квотам — Мурманской РКФ, занимающейся добычей рыбы, удалось в Верховном суде оспорить предписание Федеральной антимонопольной службы, из-за которого компания лишилась права на вылов. Ведомство пыталось доказать, что РКФ косвенно контролируется иностранным юрлицом, а таким операторам запрещен вылов по российским квотам с 2015 года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Группа крови.Ru — Врачи встревожены: в эти дни число доноров крови сократилось втрое — Послушайте! Хватит трещать про туалетную бумагу и гречку. Кровь! Больницам нужна кровь. Для жизни большинства пациентов отсутствие донорской крови — это катастрофа.

— Удалили из класса всех — Студенты и школьники начинают учиться на удаленке — шестого апреля студенты и школьники садятся за дистанционные "парты". Экзамены ни в вузах, ни в школах не отменяются. ЕГЭ стартует 8 июня, ОГЭ — девятого.

— Время вылета уточняется — Остающимся за границей россиянам сообщили, как они смогут добраться домой — По оценкам Министерства иностранных дел РФ, сейчас за границей находятся более 30 тысяч россиян. Однако реальные цифры станут понятными только после того, как желающие вернуться на родину сообщат о себе через сайт госуслуг.

— Мастера на все ноги — Курьеры стали одной из самых востребованных профессий — Эпоха пандемии коронавируса, самоизоляций, карантинов и череды нерабочих дней сделала курьеров одной из самых востребованных профессией. В Москве сейчас открылось в четыре раза больше вакансий курьера, чем было год назад.

— Баррель в рамках — Владимир Путин: Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти — Владимир Путин предложил сократить объемы добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки. Россия всегда выступала за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка и готова к договоренностям с партнерами в рамках "ОПЕК-плюс" и крупнейшими производителями, как США.

— Бремя и пространство — Эльвира Набиуллина рассказала, как правильно пользоваться кредитными каникулами и куда дальше двинется ключевая ставка — В Банке России призвали заемщиков, чьи доходы резко снизились от эпидемии коронавируса, осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы.

— Нулевой тариф — Ввоз ряда товаров на территорию ЕАЭС станет беспошлинным — В страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разрешили беспошлинно ввозить критически важные товары, среди которых лук, чеснок, некоторые крупы, детское питание, градусники, пипетки, дезинфекционные установки.

— Полный цикл — СМИ обеспечат информбезопасность во время пандемии — Журналисты продолжат трудиться в период нерабочих дней, объявленных из-за пандемии коронавируса. На всей территории России должна быть обеспечена деятельность организаций по выпуску и распространению печатных СМИ.

— Меры в меру — Президент призвал не закрывать предприятия в РФ "под одну гребенку" — Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент. Экономика и так в сложном положении и директивы из Москвы, которые бы подрывали экономическую деятельность, не нужны, сказал Владимир Путин.

— Голос за здоровье — Выборы в регионах отложены вплоть до 21 июня — В связи с распространением коронавируса Центризбирком принял решение отложить 102 избирательные кампании в ряде регионов страны. Это выборы и референдумы в период с 5 апреля по 21 июня, уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

— Не по шаблону — Михаил Мишустин призвал бороться с коронавирусом на местах с учетом специфики региона — В правительстве рекомендовали регионам в борьбе с коронавирусом не следовать единым шаблонам, а исходить из конкретного положения дел. Россия еще не достигла пика распространения инфекции, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

— Вирус опроверг прогнозы — Эпидситуация остается под контролем — Коронавирус, с которым сейчас борются по всей России, был завезен к нам из Европы, в первую очередь, из Италии, Франции, Испании, а также ОАЭ, сообщила глава оперативного штаба по противодействую распространения коронавирусной инфекции вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Вброс засчитан — Генпрокуратура выявила очередные фейки о пандемии — Генеральная прокуратура выявила в пятницу очередные фейки о распространении пандемии коронавируса в России. Причем градус недостоверной информации в Сети с каждым днем все повышается и создает реальную угрозу для граждан, вызывая не только панику, но и призывая к расправам над заразившимися.

— Жар на пользу — Когда нужно пить парацетамол?— Как только стало известно, что Всемирная организация здравоохранения и российский минздрав рекомендуют парацетамол и препараты на его основе для лечения коронавирусной инфекции, то россияне срочно стали скупать эти лекарства.

— С чистого лифта — Как убирать квартиру и вести себя в подъезде в эпидемию — Надевать перчатки и носить с собой дезинфицирующие салфетки следует сейчас москвичам. Столичное управление Роспотребнадзора разъяснило, как снизить риск заразиться при выходе из квартиры.

— Пассажирское замедление — Компания РЖД вносит корректировки в расписание и отменяет ряд поездов — Холдинг "РЖД" пошел на вынужденную меру — с 7 апреля будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов, а 53 поезда отменят вообще. Изменения также затронут и график движения высокоскоростных поездов "Сапсан".

— Там, где правит средний балл — Во Франции из-за COVID-19 отменили выпускные экзамены — Такого во Франции еще не было: правительство отменило экзамены на аттестат зрелости или, как его здесь называют, "бак", дающий возможность в дальнейшем записаться на первый курс того или иного университета.

— Летальный исход — В Чехии демонтировали памятник маршалу Коневу — В пятницу 3 апреля власти 6-го района Праги провели акцию, которая, безусловно, войдет в новейшую историю Чехии. Воспользовавшись режимом чрезвычайного положения и, в частности, они демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.

— Секретные биоматериалы — Влияет ли группа крови на осложнения от коронавируса — О конкретной взаимосвязи группы крови человека и сложности течения коронавируса говорить пока преждевременно, считают российские ученые. Тем не менее, судя по географии распределения, именно II группа крови чаще всего встречается в Европе.

— Оплата в отсрочку — Получат ли арендаторы скидки из-за простоя — Продление нерабочих дней до 30 апреля озадачило многих предпринимателей — офисы и магазины закрыты, прибыли нет, но за аренду платить нужно. Готовы ли владельцы нежилых помещений делать поблажки своим арендаторам, разбиралась "РГ".

— Инфекционный климат — Какие последствия для российской экономики оставляют коронавирус и карантин — Из-за коронавируса жители России принимают решение копить деньги, которые откладывали на отпуск. Ритейлеры пересматривают свой бизнес, чтобы отладить доставку продуктов. Аналитики гадают, как поведет себя рубль в апреле.

— Куда двинутся цены на нефть и курс рубля — Нефтяной рынок на прошлой неделе воодушевился новостями о возможном реанимировании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, разорванной в начале марта. Но даже если основным экспортерам удастся договориться об ограничении добычи, это снимет только часть проблем для нефтяных котировок и рубля.

— Какие профессии всегда нужны — История с коронавирусом показала, что ряд сфер, которые раньше чувствовали себя вполне уверенно, оказались невостребованными. Какими же профессиями надо обладать, чтобы с легкостью преодолеть любой кризис?

— Почему продукты из супермаркета так долго доставляют — Режим изоляции заставил людей массово перейти на онлайн-покупки продуктов. Но к такому наплыву клиентов ни традиционные сети, ни интернет-магазины оказались не готовы. Дефицита продуктов питания в стране нет.

— Как карантин влияет на потребление электричества — Из-за нерабочего апреля потребление электроэнергии в России снизится на 10%. Такое снижение спроса на электричество будет означать ухудшение экономических показателей страны, но другими способами, помимо самоизоляции граждан, остановить распространение коронавируса пока невозможно.

— Сколько россиян смогут себе позволить путешествия — Деньги, которые россияне планировали потратить на поездки, они теперь направят на накопления, погашение долгов и повседневные покупки. Сохранить средства для поездок на будущее рассчитывают только 43% участников скан-панели покупателей.

— Опасный газ — Три жильца погибли при взрыве дома — Трое погибших, шестеро пострадавших — таков печальный итог взрыва многоквартирного дома в подмосковном Орехово-Зуеве, в результате которого обрушился целый подъезд с пятого по первый этаж. По предварительной версии, причина произошедшего — утечка газа из газовой колонки в квартире на третьем этаже.

— Убивал за шум — Под Рязанью мужчина расстрелял пятерых — В Рязанской области задержан мужчина, в минувшую субботу расстрелявший пятерых человек. Личности погибших установлены, но их имена пока не разглашаются. Трагедия произошла около 22.00 в поселке Елатьма Касимовского района.

— Домой на нары — Американские тюрьмы начнут отпускать заключенных под домашний арест из-за вспышки COVID-19 — Американские тюрьмы временно распустят часть заключенных под домашний арест из-за критической ситуации с распространением коронавируса в пенитенциарных учреждениях.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Слезам Москвы не верят: в регионах не рады приезжим из столицы — Многие жители мегаполиса решили перебраться на самоизоляцию в соседние области — С 27 по 29 марта, накануне объявленной президентом нерабочей недели, около 850 тыс. москвичей покинули город на личном автотранспорте, сообщили в ЦОДД. Большинство из выехавших осели на дачах в ближайших к столице областях.

— Код смерти: почему в ЕС по-разному считают жертв COVID-19 — Отсутствие единого подхода не позволяет оценить реальную ситуацию с пандемией в союзе — Страны ЕС подсчитывают число смертей от коронавируса в зависимости от особенностей национальной системы здравоохранения и классификаций. Об этом сообщили в ВОЗ.

— Безналичное дело: ЦБ ожидает рост операций по картам до 70% в 2020-м — Карантин способствует увеличению покупок онлайн, но экономический кризис сократит общее потребление россиян — По прогнозам Банка России, доля безналичных трансакций в РФ в 2020 году увеличится всего на 5 п.п., до 70%, сообщили в регуляторе.

— Коронный перелет: как вернут на родину оставшихся за границей россиян — Авиаузлы и перевозчики уже готовы к принятию последних пассажиров — Около 25 тыс. россиян, согласно заявлению МИДа, до сих пор находятся за границей. Однако 4 апреля вывоз сограждан из-за рубежа был приостановлен на два дня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Пустить TikTok: коронавирус заставляет партии переходить в онлайн — Интернет-площадки осваивают не только парламентские, но и вновь созданные политические силы — Эпидемия коронавируса заставила многие политические партии пересмотреть привычные форматы своей деятельности.

— Витаминизируй это: спрос на БАДы вырос почти на треть — Россияне стараются повысить свой иммунитет и закупаются добавками впрок — Россияне стали покупать в аптеках на 30% больше биологически активных добавок (БАД). Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group по итогам февраля.

— Воздушный убой: силы ПВО на маневрах отражали современные угрозы — Во время учений на юге страны впервые отрабатывали оборону от нападения с использованием гиперзвукового оружия — Российская авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности, а также атаковать их носители.

— Форменное разнообразие: подводные лодки "Ясень" меняют внешний вид — Стало известно, как выглядят новейшие многоцелевые субмарины проекта 885М — У ракетных "Ясеней" изменится внешний вид. Субмарина "Казань" проекта 885М получила ряд характерных отличий от головного корабля серии. Она стала короче, ее нос заострили, а количество торпедных аппаратов уменьшили.

— Кто здесь лишний: треть строек жилья может встать из-за карантина — Проблемы девелоперов связаны со снижением объема продаж квартир и перебоями в поставках материалов — За месяц карантина в стране может остановиться до 30% строек жилья. Такой прогноз дали в рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Проблемы девелоперов связаны со снижением объема продаж квартир и перебоями в поставках материалов.

— Штампы вируса: уровень знаний о COVID-19 у россиян составил около 8% — Лишь 24% граждан допускают вероятность заражения патогеном, при этом 90% опрошенных согласны соблюдать карантин — Вероятность заболеть коронавирусом среднестатистический россиянин оценивает в 24%. Это ниже, чем, например, в Германии, где этот показатель составил 39%.

— Дорог на подъем: финансирование детского отдыха предлагают изменить — На оплату путевок может потребоваться около 5 млрд рублей — В федеральный бюджет на 2021 год предлагают включить финансирование летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Инициативу готовит комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.