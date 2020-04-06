МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник вечером достиг значения 3,4, этот показатель означает, что большинство жителей российской столицы находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,4, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Электростали и Коломне (3,9), самое низкое — в Видном и Реутове (оба 3).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 19.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса наблюдается в Красноярске (4,9) (местное время 23.00), самое низкое – в Санкт-Петербурге (3,3) (время совпадает с московским).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. Ранее в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов РФ.