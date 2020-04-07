ВЛАДИВОСТОК, 7 апр /ПРАЙМ/. Проверки бизнеса приостановлены на Чукотке до 1 мая на фоне ситуации с коронавирусом, субъекты малого и среднего бизнеса на Чукотке не будут проверять до конца года, сообщает департамент финансов, экономики и имущественных отношений региона.

Кабмин уже принял обширный пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии. Основные усилия направлены на помощь предприятиям малого и среднего бизнеса. Им предоставляется отсрочка на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снижены вдвое страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ, а также развернуты беспрецедентные программы кредитования. Кроме того, правительство следит за финансово-экономическим состоянием системообразующих предприятий и будет готово в случае необходимости оказать поддержку и им.

"На территории Чукотского автономного округа окружными и местными контролерами приостановлены уже назначенные проверки и назначение новых… Мораторий действует до 1 мая 2020 года на всех уровнях контроля (надзора)", — говорится в сообщении.

Исключениями являются внеплановые проверки в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также когда результатом проверки является выдача разрешительных документов.

"Кроме того, до конца 2020 года запрещены проверки субъектов малого и среднего бизнеса, кроме проверок, проводимых по исключительным основаниям", — отмечает департамент.

На Чукотке не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Один пациент с предварительно подтвержденным диагнозом ждет результата анализов из центра "Вектор".