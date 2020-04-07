МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве к вечеру вторника вырос до 3,5 с 3 днем- это значит, что большинство жителей российской столицы находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 20.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,5, это означает, что большинство людей находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Лобне (4) и Железнодоржном (3,9), самое низкое — в Котельниках (2,9).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 20.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (5) (местное время 00.00), самое низкое – в Санкт-Петербурге (3,5) (время совпадает с московским).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

Ранее в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов РФ.