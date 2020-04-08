МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве к утру среды достиг 4,8 — это значит, что почти все жители российской столицы находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 06.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 4,8 — это означает, что на улице почти никого нет. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Красногорске (5) и Коломне (4,9), самое низкое — в Реутове (4).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 06.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Воронеже — там индекс составил 5. Самое низкое значение было зафиксировано в Новосибирске — 3 (местное время в городе 10.00).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.