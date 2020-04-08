МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Зампред Партии роста Виктор Звагельский считает, что быстрому принятию мер по поддержке предпринимателей в условиях пандемии коронавируса мешает бюрократическая волокита.

На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о ряде новых решений для поддержки общества и бизнеса в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства дополнил принятые ранее меры, некоторые предложил расширить, а некоторые — пересмотреть в плане реализации.

"Сложная бюрократическая волокита — это то, с чем нужно бороться, и, на мой взгляд, Владимир Путин сегодня недвусмысленно дал это понять. Сейчас важен уже не сам факт помощи предпринимателям, не то, чем будем помогать и кому, а незамедлительность исполнения того, что наобещали ранее. Если скорости не будет, то все заявления так и останутся не более чем заявлениями. Если все вышеперечисленные льготы заработают только через пару недель, месяц, поверьте, они уже ситуацию на рынке не спасут, будет поздно", — сказал РИА Новости Звагельский.

По его словам, все упирается в "нашу самую больную тему": обязательности исполнения законодательных инициатив и поручений, которые даются президентом. "Ведь и сегодня, и две недели назад был озвучен ряд правильных мер, которые, к сожалению, имеют декларативный характер", — отметил зампред партии.

"К примеру, объявлены налоговые каникулы, но налоговые инспекции до сих пор не имеют никаких указаний по этому поводу и присылают уведомления с требованиями о немедленной оплате. То же самое сейчас происходит и с вопросом по кредитным обязательствам, и с кредитами под ноль процентов на выдачу заработных плат. Все это звучало очень красиво, но до сих пор не работает", — добавил он.