МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил рассмотреть вопрос об использовании в других сферах экономики работников туристической отрасли, в частности гостиничного бизнеса, на время ограничений из-за коронавируса.

Президент РФ в среду провел совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России.

"У нас, мне кажется, должны быть разные подходы к разным отраслям. Тот же гостиничный бизнес, по сути, сейчас заморожен у нас на побережье, и субсидировать или давать деньги на выплату заработных плат людям, которые, по сути, не имеют работы, а просто сидят по домам или сидят в этом отеле, который закрыт на замок, наверное, было бы не совсем правильно", — сказал Алиханов на совещании, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Мы таких людей с удовольствием бы через другие инструменты, инструменты Министерства труда и социальной защиты вовлекали бы в экономику и давали бы им работу на других направлениях", — продолжил Алиханов.

По мнению калининградского губернатора, вопрос субсидирования и выплаты зарплаты, в частности, для отельеров на федеральных курортах нужно рассматривать отдельно.