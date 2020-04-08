МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил сформировать единый стандарт поддержки малого и среднего бизнеса в регионах.

Президент РФ в среду провел совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране.

"Мы предлагаем взять лучшие практики из уже запущенных в регионах и с федерального уровня сформировать и обеспечить минимальный стандарт поддержки малых и средних предприятий. В рамках стандарта определить единый базовый пакет льгот по региональным налогам для широкого круга отраслей на текущий год и механизм поддержки из федерального бюджета субъектам в части выпадающих доходов региональных и местных бюджетов", — сказал Текслер на совещании, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Соответствующие предложения сформированы и завтра будут направлены, уточнил он.

По его мнению, это будет серьезная помощь малому и среднему бизнесу и реальный шаг к достижению целей профильного нацпроекта. Также в связи с этим Текслер предложил "выпадающие доходы регионов софинансировать в пропорции, аналогичной для расходов по национальным проектам".

Кроме того, глава региона предложил увеличить финансирование на расселение аварийного жилищного фонда в текущем году, сдвинув KPI по нацпроекту влево.

"Так мы ускорим решение важной социальной проблемы для сотен тысяч наших граждан, загрузим строительные компании, получим мультипликативный эффект и рабочие места в смежных отраслях, фактически перенесем деньги по нацпроекту с более поздних лет на текущий год. Аналогичные предложения есть и по другим направлениям. Например, по экологии…", — отметил он.