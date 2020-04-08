МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Председатель комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко выступил на встрече ЛДПР с кабмином с инициативой отмены платы за капремонт.

"Председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко выступил с несколькими предложениями. В частности, он считает, что можно кроме отмены штрафов и пени за неоплату услуг ЖКХ отменить и плату за капремонт. В этих условиях нужно поддержать и организации ЖКХ, которые могут пострадать из?за недополучения денег, — котельные и электростанции не должны прекращать работу", — сообщает сайт Госдумы.