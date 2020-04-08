МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. В ходе встречи с правительством РФ ЛДПР предложила поддержать не только малый и средний, но и большой бизнес, а также туроператоров, ориентированных на внутренний туризм, сообщается на сайте Госдумы.

"Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев считает, что поддерживать надо не только малый и средний бизнес, но и большой — в нем работает очень много людей. В числе прочих мер поддержки для малого он выделил отмену или отсрочку арендной платы", — сообщается на сайте Госдумы.

В ходе встречи было принято решение включить Жигарева, а также заместителя председателя ГД Алексея Гордеева в правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил поддерживать туроператоров, которые ориентированы на внутренний туризм. Поддержка после кризиса должна пойти таким компаниям. Кроме того, Михаил Дегтярев уверен, что кризис — это возможность перевода отраслей, в том числе туристической, на цифру, ввести электронные путевки", — сообщается на сайте ГД.