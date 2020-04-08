КИЕВ, 8 апр /ПРАЙМ/. Кабмин Украины упростил механизм выхода товаров военного назначения на международный рынок, сообщила в среду пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

"Восьмого апреля на заседании правительства было принято решение отменить обязательства субъектов хозяйствования, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, осуществлять маркетинг рынка сбыта и устанавливать внешние цены на товары военного назначения по согласованию с "Укроборонпромом", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Таким образом, предприятия не должны согласовывать цены и маркетинговую политику при выходе на внешние рынки. "Реализация постановления позволит устранить искусственные барьеры, которые приводят к излишнему расходованию ресурсов и времени предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также повысить конкурентоспособность отечественной продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники", — добавили в министерстве.