МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил поддержку предпринимателей в сфере туризма и спорта, заявив, что обе отрасли сейчас переживают трудные времена.

"Про туризм и про спорт. Сейчас обе отрасли переживают трудные времена, мы видим резкий спад в туризме, еще и спортклубы вообще вынуждены временно прекратить работу из-за карантина, если вообще не все в городах-миллионниках, хотя и путешествие и занятия спортом для многих — любимый способ провести свободное время", — сказал премьер в ходе общения с представителями фракции ЛДПР.

Мишустин также отметил, что также страдает сфера услуг вокруг отраслей.

"Поэтому мы приняли решение поддержать предпринимателей, которые работают в сфере туризма, спорта", — добавил премьер.

В частности, он напомнил об отсрочке по уплате налогов страховых взносов, срок уплаты которых приходится до 1 мая 2020 года.

"Дальше мы посмотрим", — сказал он.