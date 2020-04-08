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МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. В ходе встречи с правительством РФ ЛДПР предложила поддержать не только малый и средний, но и большой бизнес, а также туроператоров, ориентированных на внутренний туризм, сообщается на сайте Госдумы.

"Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев считает, что поддерживать надо не только малый и средний бизнес, но и большой — в нем работает очень много людей. В числе прочих мер поддержки для малого он выделил отмену или отсрочку арендной платы", — сообщается на сайте Госдумы.

В ходе встречи было принято решение включить Жигарева, а также заместителя председателя ГД Алексея Гордеева в правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил поддерживать туроператоров, которые ориентированы на внутренний туризм. Поддержка после кризиса должна пойти таким компаниям. Кроме того, Михаил Дегтярев уверен, что кризис — это возможность перевода отраслей, в том числе туристической, на цифру, ввести электронные путевки", — сообщается на сайте ГД.

Депутат уточнила, что законопроект вынесен комитетом на ближайшее заседание Думы, подчеркнув, что кризис позволяет модернизировать отрасль, ввести механизм финансовых гарантий, "увязать ГАС "Электронная путёвка" с фондом персональной ответственности операторов", сообщается в стенограмме совещания на сайте правительства РФ.

"Объекты инфраструктуры у нас разбросаны по ведомствам, по госбанкам. И инвестиции проходят медленно и хаотично. Давно назрела необходимость создать государственный фонд туристической реновации. И уже из него отдавать бизнесу готовые инвестпроекты. Слить все туристические объекты в госфонд, оцифровать всё и предлагать рынку готовые решения – строительство отелей, санаториев, инфраструктуру, – увязав с госпрограммой по туризму и субсидированием процентной ставки бизнесу. По нашей оценке, это привлечёт в отрасль где-то в пропорции на один государственный рубль до 10 рублей с финансового рынка", — сказал Дегтярев.

Депутат подчеркнул, что сейчас основной задачей является поддержка туристов, у которых задерживаются деньги у турагентов и туроператоров, отметив, что при этом туроператорам необходимо дать "налоговые и кредитные каникулы".