МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве к утру четверга достиг 4,9 — это значит, что почти все жители российской столицы находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 06.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 4,9, это означает, что на улице почти никого нет. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Красногорске (5), а также в Коломне, Одинцово, Железнодорожном и Долгопрудном (все 4,9), самое низкое — в Реутове (4,1).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 06.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Воронеже, там индекс составил 5, что означает, что все жители этих городов находятся дома, самое низкое – в Новосибирске (3) (местное время в городе 10.00).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.