МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах России, всего заболевших в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1 124 случая коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 182 случая. В Коми — 58, в Санкт-Петербурге 35, Ульяновская область — 34 случая.

За весь период зафиксировано 94 летальных исхода. Выздоровели 795 человек.