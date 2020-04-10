МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Первый раз пособие на детей в Москве в новом размере и доплату за январь-апрель перечислят в составе майской выплаты, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Так как апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты — 28 апреля", — написал Собянин на своем официальном сайте.