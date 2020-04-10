МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Прекращение строительных работ в Москве и Подмосковье, даже если оно продолжится дольше запланированной властями регионов недели, не нанесёт серьезный ущерб бизнесу, считает общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский.

Строительные работы в Москве с 13 по 19 апреля будут разрешены только для медицинских объектов, метро, транспорта, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Похожие ограничения вводят и власти Московской области: в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о полной остановке строительства на следующей неделе.

По мнению Котровского, негативных последствий от такого решения не будет ни рынку, ни самим застройщикам.

"Это не так страшно, учитывая промежуток времени. Сейчас бизнесу надо понять, где они возьмут деньги на содержание своих рабочих в этот период: проживание, питание. Уверен, это не такие большие деньги, даже если приостановка не ограничится одной неделей", — прокомментировал он РИА Недвижимость.

При этом, отметил собеседник агентства, срывы запланированных сроков строительства объектов в случае необходимости застройщики всегда смогут объяснить официальным предписанием.

"Предписание остановить стройку будет на руках у застройщика в случае разбирательств по просрочке. В любом случае, сейчас это необходимая мера, так как обеспечить карантин с выходом людей на стройки, к сожалению, невозможно", — подытожил Котровский.