МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Сервисы такси продолжат работу в Москве после введения пропускного режима — при наличии разрешения на таксомоторную деятельность пропуск не потребуется, сообщили РИА Новости в компаниях.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве 13 апреля будет постепенно введен пропускной режим. На первом этапе — для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно.

"Как и все организации и сервисы, от которых зависит бесперебойная поддержка инфраструктуры города, "Яндекс.Такси" продолжит свою работу в Москве и Подмосковье. Специальный пропуск водителям при наличии разрешения на таксомоторную деятельность не требуется", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"По указу мэра, перевозчики, имеющие разрешения на деятельность легкового такси, могут продолжать работать. Сервис "Везет" передает заказы легальным перевозчикам, поэтому люди, которым необходимо и разрешено передвигаться для рабочих или иных целей, могут воспользоваться услугами сервиса по заказу такси", — сказали в пресс-службе сервиса "Везет".

В "Яндекс.Такси" напомнили, что в Москве давно введен жесткий контроль за соблюдением требований к получению разрешений на таксомоторную деятельность. "По соглашению с департаментом транспорта Москвы, действующему с 2015 года, "Яндекс.Такси" оперативно блокирует машины с аннулированными или просроченными разрешениями, как только новые данные поступают в систему департамента", — сказали в компании. Там отметили, что таксисты сейчас активно помогают врачам быстро приезжать на помощь к пациентам, а магазинам — доставлять продукты и товары первой необходимости.

При этом в "Яндекс.Такси" заверили, что все машины тщательно дезинфицируются.