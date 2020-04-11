МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Пропуска в Москве будут выдаваться по трем видам: на работу до 30 апреля, в медучреждение и по личным делам на один день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Вводятся следующие категории цифровых пропусков: для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым", — сообщил Собянин.

Он добавил, что данный вид пропуска разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено.

"Для поездок в медицинские учреждения. Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено", — сообщил Собянин.

Третий вид пропуска — для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности: в магазин, на дачу, на вокзал и тому подобное.

"Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю", — сообщил Собянин.