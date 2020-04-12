МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 2 186 новых случаев коронавируса в 52 регионах России, всего заболевших в стране 15 770, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1 306 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 278 случаев. В Санкт-Петербурге 69, Мурманская область — 61, Нижегородская область — 42.

За весь период зафиксировано 130 летальных исхода. Выздоровели 1 291 человек.