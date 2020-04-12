МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Операторы связи блокируют мошенническую рассылку, поступающую якобы от Федеральной службы исполнения наказаний, с предложением заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов.

Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала мошенническую рассылку, которая происходила через SMS или мессенджеры. Сообщения с темой "Штраф за нарушение режима самоизоляции" рассылались таргетированно, с указанием фамилии, имени и отчества жертв, а сумма указанного мошенниками штрафа составляла 4 тысячи рублей. Также ряд пользователей в соцсетях пожаловались на подобные сообщения.

"Система защиты от спама выявляет подобные мошеннические рассылки с помощью аналитических алгоритмов и автоматически их блокирует", — прокомментировал агентству директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании "Мегафон" Сергей Хренов.

Он отметил, что в компании пока не получали от абонентов обращений, связанных с такими рассылками.

"Мошеннические массовые спам-рассылки система блокирует автоматически, специалисты также внимательно следят за ситуацией. Все под контролем", — заверили РИА Новости в пресс-службе МТС.

В Tele2 агентству заявили, что компания не имеет отношения к рассылке подобных сообщений.

"Очевидно, что штрафы за нарушение карантина не могут взиматься путем перевода на номера конкретных абонентов. Мы со своей стороны сделаем все возможное для мониторинга и предотвращения таких злоупотреблений", — сказали в пресс-службе Tele2.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.

В Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. О введении режима самоизоляции также сообщили несколько десятков регионов страны.