МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 2 558 новых случаев коронавируса в 62 регионах России, всего заболевших в стране 18 328, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1 355 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 495 случаев. В Санкт-Петербурге 121, тверская область — 44, Краснодарский край — 41.

За весь период зафиксировано 148 летальных исхода. Выздоровели 1 470 человек.