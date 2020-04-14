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КОММЕРСАНТ

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— Спрос с халатствующих субъектов — Владимир Путин продемонстрировал готовность идти до конца — 13 апреля президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное обостряющейся борьбе с коронавирусом. На совещании были все ключевые борцы с коронавирусом: Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Сергей Собянин и другие официальные лица.

— Вирус слег в судах и протоколах — Полицейские материалы на нарушителей самоизоляции не прошли судебную проверку — Сотрудники московской полиции получили от своего руководства памятки, в соответствии с которыми им определены места патрулирования, предписаны действия в отношении нарушителей режима самоизоляции, в том числе порядок привлечения их к административной ответственности.

— "Соглашение нужно, в нем нет ничего унизительного" — Глава "Газпром нефти" Александр Дюков о сокращении добычи и коронавирусе — Российские нефтяники готовятся к самому большому в истории сокращению добычи. Почему новая сделка ОПЕК+ была необходима, о борьбе с коронавирусом и сроках возобновления чемпионата России по футболу рассказал гендиректор "Газпром нефти", глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

— Автоцены двинулись за валютой — Производители и импортеры обновили прайс-листы — Несмотря на снижение спроса из-за коронавируса, автоконцерны не стали сдерживать рост цен на автомобили после падения курса рубля. Все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля. И это еще не пик повышения, говорят аналитики.

— Антикризисным мерам рекомендовано упрощение — Эксперты ВЭФ оценили поддержку от правительств и центробанков — Правительства и центробанки многих стран своевременно объявили о масштабных мерах поддержки, чтобы предотвратить усиление негативных последствий для экономики от борьбы с коронавирусом. Однако монетарные меры пока оказываются эффективнее фискальных.

— ФСБ обратила взыскание на сторону — Активы бывшего замглавы ФСС арестовали у его знакомой — Столичные суды по ходатайствам следователей ФСБ арестовали все имущество знакомой бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при создании и использовании компьютерных систем для фонда, который признан потерпевшим и заявил иск к господину Ковалевскому более чем на 3 млрд руб.

— ВИЧ-инфицированным позволят усыновлять под наблюдением — Правительство отреагировало на решение КС — Российские власти намерены снять ограничения для ВИЧ-инфицированных, большинство из которых в настоящий момент не могут усыновить или взять под опеку ребенка — это позволено лишь тем, кто уже в течение некоторого времени жил с ребенком, как правило, родственникам.

— "Любой избиратель может разочароваться" — Сергей Левченко рассказал, связаны ли чрезвычайные ситуации с губернаторскими отставками — Коронавирус уже успел стать как минимум предлогом для отставок некоторых глав регионов. Однако опрошенные эксперты считают, что чрезвычайные обстоятельства в большинстве случаев становятся скорее поводом, чем причиной увольнений.

— Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом — Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса — Вчера президент Владимир Путин допустил использование "возможностей" и "резервов" Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России. Но как стало известно, в самом министерстве ситуацию с коронавирусной инфекцией в вооруженных силах оценивают как "неустойчивую".

— В строгом пасхальном режиме — Чуда не случилось — карантин в Италии продлен до мая — Итальянцы отметили католическую Пасху в режиме строгой изоляции. Накануне им сообщили о продлении карантина до 3 мая и запретили покидать на праздники свои дома, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию, которая только-только начала налаживаться.

— Какого цвета вирус — В США озабочены особой уязвимостью афроамериканцев в условиях эпидемии — Американские власти бьют тревогу: из-за вызванного коронавирусом заболевания чаще других умирают чернокожие граждане страны, они же больше подвержены заражению. В свете сложившейся ситуации медикам рекомендовано собирать в том числе данные об этнической и расовой принадлежности заболевших.

— Европа устала болеть карантином — Страны ЕС осторожно приступают к снятию ограничений в связи с пандемией — Еврокомиссия собирается уже на этой неделе представить свой план ослабления ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Он предусматривает целую серию шагов: от возврата людей в школы и университеты до разрешения публичных мероприятий.

— Железные дороги тянут поперек Сибири — "Сибирский меридиан" обойдется почти в 5 трлн руб. — В правительстве начали рассматривать новый железнодорожный мегапроект — анонсированный в прошлом году Владимиром Путиным "Сибирский меридиан", который свяжет порты Тихого и Индийского океанов и точки на Севморпути.

— Операторы связи прозванивают тарифы — Рост цен может опередить прогнозы — Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%. При этом вряд ли операторы смогут компенсировать выпадающие доходы за счет потребительского сегмента, считают эксперты.

— Банки вышли на дистанцию — Карантин обострил конкуренцию на рынке удаленных услуг — Менее половины из числа крупнейших банков осуществляют доставку банковских карт клиентам и лишь 53% выпускают виртуальные карты действующим клиентам. По мнению экспертов, именно удаленные сервисы и особенно возможность доставки карты курьером особенно актуальны в нынешних условиях.

— Удаленные комиссионные — Инвестбанкиры прощаются с доходами до осени — Первый квартал 2020 года стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, лучшим за последние четыре года. За отчетный период они заработали более $90 млн. Это стало возможным благодаря высокой активности эмитентов в зимние месяцы.

— Торгуйте без резких движений — Биржа ограждает рынок акций от неожиданных цен — Московская биржа по инициативе ЦБ намерена ограничить выставление агрессивных рыночных заявок на торгах акциями с целью снизить их влияние на динамику цен. Регулятор надеется предотвратить разовые чрезмерные ценовые искажения, включая ошибки трейдеров. Брокеры по большей части негативно воспринимают ограничение.

— Рыбакам не дают отхода — Производство субпродуктов в море может быть запрещено — У российских рыбопромышленников возникла новая проблема: пограничные службы ФСБ начали штрафовать участников рынка, занимающихся прибрежным ловом, за производство продукции из отходов в море. Речь идет, например, о консервах из печени трески и рыбной муке.

— Золото ищет кому продаться — Производители просят Минфин нарастить закупки — Российские золотодобытчики просят Минфин увеличить закупку золота в Гохран, направив на это часть средств, которые бюджет получит в результате сделки по покупке доли в Сбербанке за счет ФНБ. Эти закупки должны поддержать внутренний рынок золота, находящийся в депрессии из-за прекращения покупок со стороны ЦБ и сложностей с экспортом металла в условиях коронавируса.

— Непечатный коронавирус — Проблемы с платежами парализуют книжный рынок — На книжном рынке растет цепочка неплатежей: издательства, которым перестали платить торговые сети, начали обсуждать заморозку платежей с типографиями. Отсрочки просит в том числе крупнейшая группа "Эксмо-АСТ". Типографии предупреждают, что могут остаться в этой цепочке крайними.

— Водителей отправят за продуктами — "Яндекс.Такси" расширит зону доставки еды — "Яндекс.Такси" подключило водителей к доставке еды из ресторанов и собственных dark stores. Это должно увеличить зоны доставки в два-три раза и поддержать рынок перевозок, спрос на которые в апреле может упасть в два раза. "Яндекс.Лавка" таким образом удвоит охват в Московском регионе до 7,5 млн человек.

— Льготы могут загоститься — Отельеры запросили у властей дополнительных послаблений — Туроператоры и участники гостиничного бизнеса, пострадавшие одними из первых из-за текущего кризиса, уже получили от властей ряд послаблений. Но это пожарные меры, не решающие всех проблем отрасли, считают предприниматели. Теперь они попросили через свой отраслевой союз значительные льготы.

— Фонды запускают инвестиции — "Тилтех капитал" вложит в потребительский сектор 1 млрд рублей — На фоне масштабного кризиса потребительского сектора из-за пандемии COVID-19 фонд "Тилтех капитал", среди совладельцев которого основатель сети "Вкусвилл" Андрей Кривенко, запланировал вложить 1 млрд руб в малую и среднюю розницу и производителей. Это позволит инвесторам в будущем выгодно перепродать доли.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Эффект переливания — Врачи спасают от COVID-19 с помощью плазмы и ищут доноров — Выздоровевших после заражения новым коронавирусом становится все больше — по официальным данным, в стране их уже более 1300. Эти люди, как и многие переболевшие без прохождения теста, а потому не попавшие в отчетность, могут стать настоящими спасителями для тех, у кого COVID протекает особенно тяжело.

— Тест на доверчивость — На опасном вирусе начали наживаться мошенники всех мастей — На днях Министерство внутренних дел РФ вынуждено было выступить с предупреждением гражданам о фейковой СМС-рассылке. Людям стали массово приходить сообщения о том, что они оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.

— Пропускной: лежим — Как москвичи получают спецпропуска на проезд — В понедельник, в первый же день оформления пропусков для движения по Москве, шквал запросов посыпался с самого утра на городские сервисы. Под его тяжестью и "горячий" телефон, и SMS-сервис, и mos.ru "легли", но все же выдали более миллиона разрешений.

— Фактор времени — Владимир Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом — Число заболевших коронавирусом в России увеличивается, ближайшие недели станут определяющими, но пока удается действовать на упреждение. Об этом заявил глава государства, призвав учитывать все сценарии развития.

— Урок на дому — "Единая Россия" поможет с онлайн-образованием учителям и школьникам — "Единая Россия" обсудила с профильным ведомством и коллегами в регионах помощь школьникам и учителям в период дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса. Партия поддержит детей и педагогов помогут техникой, обучат навыкам работы на компьютере.

— Поддержка по адресу — Госдума рассмотрит поправки о помощи гражданам и бизнесу — Госдума на заседании 14 апреля рассмотрит в первом чтении новый пакет законопроектов о помощи гражданам и бизнесу. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета нижней палаты парламента.

— Прошли стресс-тест — Названы самые эффективные депутаты Госдумы в период с января по март 2020 года — Опубликован девятый рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", составленный по итогам января — марта. Лидерами стали те законодатели, которые активно работали по подготовке предложений по поправкам в Конституцию, а также внесли вклад в борьбу с распространением коронавируса и негативными последствиями пандемии.

— Горячие точки — МЧС опробует IT-приложение для борьбы с пожарами — Новое приложение для компьютеров и смартфонов опробует в тестовом режиме МЧС России. Эта программа необходима для лучшего выявления только зарождающихся новых пожаров. Судя по задумке авторов, такое приложение может пригодиться, прежде всего, лесникам, охотникам, собирателям дикоросов в тайге.

— Хитрости вычитания — На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+ — Участники ОПЕК+ сократят производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, из них на долю России должно приходиться 2,5 млн баррелей, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Аналогичный объем сокращения у Саудовской Аравии.

— Тем, кто в контакте — Кабмин выделил более 45 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам — Более 45 миллиардов рублей направлены на дополнительные выплаты врачам и медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.

— Деньги на вирус — Генеральная прокуратура проверит расходование бюджета на борьбу с инфекцией — Генеральная прокуратура поручила прокурорам регионов следить за использованием бюджетных средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом. Главная задача прокуроров — не допустить нецелевого использования этих денег и тем более — их воровства.

— Приказ: Вену не разрушать — Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии — Минобороны в рамках проекта "Салюты освобождения" обнародовало ранее засекреченные документы, посвященные событиям начала апреля 1945 года. В эти дни Красная армия 75 лет назад выбила фашистов из столицы Австрии.

— Сочинение на заданную тему — Сбербанк рассказал о новых схемах обмана на фоне пандемии — Кибермошенники стали вовсю использовать тему коронавируса, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Ранее об активном использовании злоумышленниками пандемии предупредил Банк России.

— Секретов нет — ФНС обновила сервис "Прозрачный бизнес" — Федеральная налоговая служба (ФНС) расширила функционал сервиса "Прозрачный бизнес". С его помощью предприниматели могут проверять надежность и добросовестность своих контрагентов. Расширился состав сведений, которые можно узнать с помощью сервиса.

— ОСАГО теряет в цене — Обязательная страховка опять подешевела — Средняя цена полиса ОСАГО с начала года снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 11 процентов в 53 регионах России, в которых проживают 72,2% всех автовладельцев. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

— Ложь по статье — СК отчитался о пресечении фейков про коронавирус в стране — Ведомство Александра Бастрыкина напомнило, что недавно в Уголовный кодекс законодатели внесли две статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Это статьи 207.1 и 207.2.

— Как получить пропуск по SMS — Чтобы получить пропуск по номеру 7377, нужно отправить сообщение по шаблону. Это будет набор букв и цифр. По ним машина поймет, куда и по каким документам вам нужно ехать. Сначала приведем шаблоны, а потом расшифруем код.

— Биржа мелет — В первый день госинтервенций продано зерна на 1,4 млрд рублей — В России начались зерновые интервенции. В первый день было распродано более половины выставленного объема зерна. Хлебопеки рады такой помощи: цены на зерно из госфонда ниже рыночных, что позволит избежать роста цен на конечную продукцию для потребителя.

— Гаджет для удаленки — Ученикам из нуждающихся семей раздают планшеты — В Татарстане для учеников 9 и 11-х классов из многодетных нуждающихся семей закупят две тысячи планшетов. Гаджеты позволят ребятам, у которых не было дома компьютеров, "посещать" онлайн-уроки наравне с одноклассниками. Сначала республика на внебюджетные средства вузов приобрела 102 планшета и распределила их между учениками 11-х классов.

— Лента времени — В Кронштадте открывается Аллея героев флота России — Остров-музей военно-морского флота России — Кронштадт — открывает Аллею героев флота России — выдающихся флотоводцев и мореплавателей страны. Имена героев определило народное онлайн-голосование. Оно прошло в 50 странах мира, в нем приняли участие 180 тысяч человек.

— Доктор вне зоны доступа — Пандемия срывает обязательные медосмотры — Водители, крановщики, пекари, фармацевты и продавцы в продовольственных магазинах, а также представители еще десятков профессий не могут продолжать трудиться из-за проблем с прохождением обязательного медосмотра. Об этом сообщают руководители кадровых отделов многих компаний.

— Пошли в рост — Минфин введет налог на вывод процентов в Люксембург и на Мальту — Российский Минфин уведомил Мальту и Люксембург об отмене налоговых льгот для процентов и дивидендов, выводимых из России на счета в этих странах. Они будут облагаться по ставке 15%. Ведомство действует по поручению президента.

— Уравнение COVID-19 — Математики рассчитали, как дальше будет развиваться эпидемия — Если иммунитет к коронавирусу будет у 70% населения, то болезнь перестанет распространяться, прогнозирует доктор математических наук профессор Российской академии наук Карима Нигматулина-Мащицкая.

— Маске и рису закрыта граница — Более 80 стран запретили экспорт продовольствия и медтоваров — Пандемия коронавируса привела к тому, что по всему миру прокатилась волна запретов на экспорт медицинских масок и респираторов. Кроме того, запрещены снижение или отмена импортных пошлин на эти товары. Во многих странах запрет введен также на средства дезинфекции, перчатки, халаты, защитные очки и термометры.

— Кто, с кем и когда — Как будет работать система слежения за контактами зараженных — Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит мобильным устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться ими с организациями здравоохранения. Работать эта система должна примерно так. Допустим, пользователи А. и Б. встретились впервые и провели друг с другом 10 минут.

— Каждый умирает сам — Жители Швеции о мягком подходе властей к пандемии — На данный момент в Швеции количество зараженных коронавирусом достигло 10 483 человек, а число смертей составило 899. Однако власти отказываются вводить жесткие меры. В правительстве уверены: рекомендаций вполне достаточно, а дальше народ сам будет решать, следовать им или нет.

— Комендантский час отставки — Президент Турции отказался принять отставку объявившего комендантский час главы МВД — Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу принял решение уйти в отставку после обрушившегося на него шквала критики, но она не была принята президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Прощание по смартфону — Как хоронят жертв коронавируса на Апеннинах — Коронавирус на Апеннинах бьет по больным дважды: сначала инфицированные гибнут в изоляции, вдали от любимых и близких, а затем отправляются в последний путь в сопровождении чужих людей. На фоне распространения пандемии на территории Италии стали все чаще прибегать к онлайн-похоронам.

— Дубинки вместо масок — Американцы отправили сирийской оппозиции весьма странную "гуманитарную помощь" — Вероятная вспышка коронавирусной инфекции на подконтрольной Вашингтону и удерживаемой силами сирийской оппозиции территории, расположенной на восточном берегу Евфрата, грозит обернуться полномасштабной гуманитарной катастрофой.

— Домашнее деление — Верховный суд разъяснил, как считать сроки раздела общего имущества при разводе — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела решение своих краснодарских коллег по спору бывших супругов. Предметом спора оказалось имущество, нажитое супругами в браке. Но требования по разделу этого имущества были высказаны не сразу после развода, а спустя годы.

— Дорогая очередь — Гражданина наказали за стрельбу холостыми патронами — Суд в Вологде оштрафовал местного жителя за салют из небоевого оружия в праздничный день. Гражданин Н. хотел поднять себе и людям настроение стрельбой из автомата. Желание по-человечески понятное: есть масса людей на свете, кому грохот огнестрельного оружия кажется веселой музыкой.

— Место на платформе — Проректор РАНХиГС Максим Назаров: Дистанционная форма обучения подходит не для всех — Что самое сложное в переходе на онлайн-обучение? Вернутся ли студенты в аудитории, когда эпидемия коронавируса закончится? Какие предметы просто нельзя преподавать полностью дистанционно? Об опыте вузовской удаленки рассказывает проректор РАНХиГС Максим Назаров.

— Класс учителя — Педагогические вузы по всей стране меняют учредителя — Тридцать три государственных педагогических вуза переходят от министерства науки и высшего образования в подчинение министерства просвещения РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Пятерка по дизайну — Какой будет новая школьная золотая медаль — Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который определяет новый дизайн медали "За особые успехи в учении". Золотая медаль выдается выпускникам вместе с аттестатом с отличием. Получить его не так-то просто: свои знания нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ по русскому языку (70 баллов) и математике (70 баллов — за профильную или "отлично" — за базовую математику).

ИЗВЕСТИЯ

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— Биржа трудна: ждать ли прямых выплат сотрудникам пострадавших отраслей — В кабмине обсуждают такую меру, материальная помощь может составить примерно 12 тыс. рублей — Во второй пакет антикризисных мер правительства могут войти прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей. Об этом сообщил глава "Опоры России" Александр Калинин.

— Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса — Большая часть инициатив касается помощи из федерального бюджета — Часть регионов оказалась не готова брать на себя дополнительную финансовую нагрузку по преодолению экономического спада. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину письмо с антикризисными инициативами от 29 субъектов.

— По больному счету: за обман людей в пандемию предложили наказывать тюрьмой — Депутаты предлагают кратно ужесточить санкции за мошенничество во время распространения COVID-19 — За любое мошенничество с использованием электронных средств платежей в период пандемии предлагают наказывать штрафом, соизмеримым 15-кратной стоимости причинённого ущерба.

— Трудовые осложнения: четверть компаний планируют снижать зарплаты — Но эти прогнозы еще могут измениться благодаря господдержке — В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования "Настроения работодателей".

— Подкупают чистотой: продажи спиртовых растворов выросли вчетверо — Из-за дефицита антисептиков россияне перешли на альтернативные средства дезинфекции — В последние недели аптечные продажи спиртовых растворов, которые можно использовать в качестве антисептиков, выросли в четыре раза. Это следует из данных компании DSM Group.

— Езда без спроса: столичные таксисты предупредили о риске разорения — Владельцам машин нечем платить лизинговым компаниям — Многие столичные таксопарки в скором времени ждет закрытие. Владельцы таксомоторных компаний подготовили письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

— Танковый "Прорыв": войска в центральной России укомплектуют Т-90М — Модернизированные машины, не уступающие по характеристикам "Абрамсам", прикроют западное стратегическое направление — Первыми танками Т-90, которые пройдут модернизацию по проекту Т-90М "Прорыв", станут машины российской 7-ой военной базы в Гудауте.

— Движение вспять: в апреле прогнозируют двукратное снижение спроса на ипотеку — Банки поднимают ставки и ужесточают правила для заемщиков — Спрос на ипотеку по итогам апреля может снизиться на 50-60% по сравнению со среднемесячными показателями из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости.

— Шаговая доступность: кто активнее занимается спортом в самоизоляции — Молодежь почти не заинтересовалась тренировками по интернету — Активнее всего в самоизоляции занимаются спортом люди в возрасте от 35 до 45 лет. Именно эта категория составляет самую многочисленную группу участников бесплатного марафона, организованного Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Трудовые резервы" в рамках акции Минспорта "Тренируйся дома.

— Воздушно-капельная тревога: врачи отмечают рост коронапсихозов — Количество обращений к психиатрам выросло на 30-40% — С начала распространения эпидемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло на 30-40%. Причем речь идет о серьезных психических расстройствах, реактивных состояниях, которые специалисты называют коронапсихозом.