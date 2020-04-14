МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 2 774 новых случая коронавируса в 51 регионе России, всего заболевших в стране 21 102, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1489 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 460 случаев. В Санкт-Петербурге 121, в Коми — 97, в Нижегородской области — 6.

За весь период зафиксировано 170 летальных исхода. Выздоровели 1694 человека.