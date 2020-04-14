МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве к вечеру вторника достиг 3,4 — это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 18.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,4, это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Лобне и Железнодорожном (3,7), самое низкое — в Котельниках и Пушкино (2,9).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 18.00 мск также находилась на улице. Самое высокое значение индекса (3,9) в это время наблюдалось в Уфе и Перми (местное время в городах 20.00), самое низкое (2,8) в Воронеже (время совпадает с московским).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.