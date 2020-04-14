МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Раздавать средства гражданам, за исключением социальной помощи, бесперспективно, нужно разрешить в период карантина из-за коронавируса работать предприятиям малого и среднего бизнеса, обеспечив им финансовую поддержку, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее группа экономистов опубликовала доклад, в котором предлагалось раздавать средства гражданам напрямую.

"Раздавать средства гражданам бесперспективно, они все равно закончатся. Нужно обеспечить их рабочими местами и постоянным доходом. В условиях карантина надо разрешить малому и среднему бизнесу работать, оговорив правила их деятельности, с условием выполнения всех санитарных норм", — сказал Калашников РИА Новости во вторник.

Финансовая помощь таким предприятиям со стороны государства также должна предоставляться на конкретные цели, например — на производство или на оплату аренды помещений, добавил он.

Кроме того, государство могло бы проавансировать свои заказы МСП и более крупным предприятиям, чтобы у них были оборотные средства, но "контроль за их расходованием должен быть жестким, как у оборонзаказа", полагает Калашников.

Говоря о финансовой помощи россиянам со стороны государства, сенатор отметил, что "это могли бы быть продовольственные талоны, на которые гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, мог бы приобрести продукты". По мнению сенатора, это самый оптимальный вариант оказать целевую социальную помощь людям.