МОСКВА, 15 апр — РИА Недвижимость. Сроки строительства более чем половины качественных бизнес-центров, заявленных к вводу на 2020 год, могут быть перенесены из-за коронавируса и экономической нестабильности, следует из доклада международной консалтинговой компании CBRE, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

"В конце 2019 года, по планам девелоперов, к вводу в эксплуатацию ожидалось 630 тысяч квадратных метров в 2020 году, 740 тысяч квадратных метров в 2021 году, 820 тысяч квадратных метров в 2022 году. Сегодня уже очевидно, что объемы нового офисного строительства будут скорректированы", — отмечают аналитики.

Согласно их ожиданиям, всего в Москве в этом году, скорее всего, отложат завершение строительство 330 тысяч "квадратов". "В первом полугодии 2020 года в эксплуатацию заявлено 250 тысяч квадратных метров. Данные объекты находятся в высокой стадии готовности, в связи с этим завершение их строительства видится реалистичным на момент публикации отчета. По оценке, объем нового офисного строительства по итогам 2020 года вряд ли превысит 300 тысяч квадратных метров", — предполагают в CBRE.

Среди аргументов в пользу замедления реализации более чем половины проектов строительства бизнес-центров эксперты называют в том числе введение жесткого карантина на передвижение людей, которое "на какое-то время заморозит текущие строительные работы", а также проблемы с поставками строительных материалов.

При этом аналитики ждут не только значительного снижение объема нового предложения на рынке офисов, но и сокращения объема спроса.

Если в прошлом года объем сделок с офисами, по данным CBRE, составил 1,8 миллиона квадратных метров офисов, то в этом консультанты прогнозируют его уменьшение в 3-4 раза – до 500-600 тысяч "квадратов".