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КОММЕРСАНТ

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— Москва белокамерная — Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры — Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции власти Москвы собираются подключить дорожные камеры.

— Между депрессией и карантином — Потери мировой экономики от коронавируса составят $9 трлн — Спад мировой экономики в этом году будет более значительным, чем в кризис 2008–2009 годов, и составит 3%, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).

— У моряков назрел земельный вопрос — Судовладельцы ждут решения проблем со сменой экипажей — Ограничения из-за пандемии COVID-19 серьезно осложнили смену экипажей на российских грузовых и рыбопромысловых судах.

— Не время пить шампанское — Спрос на игристое вино падает — За первую неделю обязательной самоизоляции россиян в крупной рознице стагнирует спрос на игристое вино. С 30 марта по 5 апреля его продажи год к году увеличились на незначительный 1% — это в 11 раз меньше, чем, например, на второй неделе марта.

— Рынок труда требует дохода — Для его поддержки РФ необходимо увеличить субсидии компаниям и выплаты безработным — Хотя сейчас точно оценить возможные рост безработицы и падение зарплат на российском рынке руда невозможно — пока существуют только приблизительные опросные оценки,— необходимо максимизировать поддержку как компаниям, которые сохранят рабочие места, так и гражданам, которые потеряли или потеряют работу, считают эксперты рынка труда.

— Климат остается неделовым — Российские компании ожидают снижения зарплат в 2020 году на 12% — Хотя денежные власти не прогнозируют сильных экономических потрясений в России в текущем году, опережающие индикаторы продолжают фиксировать ухудшение текущей ситуации.

— Ипотеке дали прибавку — Правительство увеличило финансирование жилищной госпрограммы — Финансирование жилищной госпрограммы из федерального бюджета в 2020–2022 годах увеличится на 115 млрд руб., следует из постановления правительства о правке этой программы.

— Адвокатам обеспечили общевойсковую защиту — Как защитники и следователи работают в СИЗО — Коронавирус внес серьезные коррективы в работу как следователей, так и адвокатов в СИЗО. Установленные УПК процессуальные сроки никто не отменял, а потому следственные действия продолжаются.

— Коронавирус и Коронабелорус — Как Александр Лукашенко обращал на себя внимание Владимира Путина и в это непростое время — 14 апреля президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

— МИД против COVID — Сергей Лавров вывел журналистов из самоизоляции на видеоконференцию — Глава МИД России Сергей Лавров 14 апреля пообщался с журналистами в формате видеоконференции. Министр заверил, что, несмотря на разгул вируса COVID-19, российские дипломаты держат руку на пульсе событий, а двери — открытыми для тех иностранных гостей, которые рискнут добраться до Москвы.

— Франция еще помается — Париж смирился с продлением карантина до 11 мая — Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал вероятную дату выхода из карантина — 11 мая. Как бы ни оплакивали французы свою судьбу, многие ожидали худшего.

— "Глобальный карантин уже закончился, но большую часть времени все находятся дома" — Православный священник из Шэньчжэня рассказал "Ъ", как Китай оживает после эпидемии — 44-летний православный священник из России Дмитрий Лукьянов пять лет служит в китайском городе Шэньчжэнь.

— Выборы состоятся при любой температуре — Южная Корея выходит из эпидемии на голосование — Южная Корея в среду проведет парламентские выборы, которые станут едва ли не самым драматичным голосованием за всю ее историю.

— "Закон Яровой" готовят к карантину — Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований — В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — "закона Яровой".

— Бульдозеры уже не тянут без субсидий — Спецтехнике не хватает господдержки — Машиностроители просят правительство оперативно запустить меры поддержки спроса на сельхоз- и спецтехнику на фоне эпидемии. Речь идет о традиционных для этих сегментов программах, в частности, скидках на сельхозтехнику для аграриев и льготном лизинге дорожно-строительной техники.

— Банкиры пытаются вернуть комиссии за ЖКХ — Прием платежей предложено оплатить поставщикам услуг — Банки не отказываются от борьбы за комиссии по платежам ЖКХ. Законопроект, утверждающий отмену комиссии, 14 апреля принят в первом чтении, но финансисты уже подготовили свои предложения ко второму: переложить расходы на инфраструктуру приема платежей на поставщиков услуг ЖКХ.

— "Правила индексации тарифов не будут пересматривать" — Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику — Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер. Насколько оно может упасть по итогам года и понадобится ли отрасли бюджетная поддержка, "Ъ" рассказал заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

— Акции повседневного сброса — Инвесторы распродают европейские активы — Портфельные управляющие обеспокоены влиянием коронавируса на мировую экономику. Рецессию ожидают почти все управляющие фондов, опрошенные Bank of America, чего не было даже в кризис 2008 года.

— К ипотеке подвешивают потолок — Потребкредиты под залог недвижимости хотят ограничить ставкой — Правительство собирается ограничить полную стоимость потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой.

— Салоны теряют связь с арендаторами — Часть точек сотового ритейла не выйдет из изоляции — Значительная часть салонов сотовой связи, закрытых по требованию властей во многих регионах России, могут не открыться, если операторы не договорятся о скидках на аренду.

— Самоизолированные поймали волну — Автомобилисты слушают радио дома — Несмотря на резкое сокращение автомобильного трафика на фоне карантинных мер, аудитория радиостанций в марте в Москве не упала. Радиохолдинги даже фиксируют резкий рост слушателей станций в интернете, но падения рекламных доходов это не остановит.

— "Ни у кого нет козыря против ритейлеров" — Блицинтервью — В то время как в торговых сетях наблюдается сокращение спроса на игристые вина, импортеры алкоголя пытаются договориться с ритейлерами о повышении цен. В интервью "Ъ" президент Simple Максим Каширин заявил, что ритейлерам не стоит бояться увеличивать стоимость импортного алкоголя, поскольку вряд ли россияне будут устраивать демонстрации из-за дорогого шампанского.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Кодекс здоровья — Глава Минюста: Необходимо свести в единый закон противоэпидемиологические нормы — В течение трех дней, с 10 по 12 апреля, на онлайн-площадке LF Академии проходил Петербургский Международный Юридический онлайн-форум "9: Законы коронавируса", который стал одним из крупнейших онлайн-мероприятий в мире.

— Как нащупать корону — Антитела к COVID-19 будут искать с помощью тестов — Первый тест, который поможет находить в крови антитела к COVID-19, запущен в производство. Он зарегистрирован и теперь будет выпускаться в промышленных масштабах. Об этом "РГ" рассказали в Роспотребнадзоре.

— Окна Победы — В Удмуртии хотят провести "Бессмертный полк", не выходя из дома — В удмуртском городе Глазов решили, что юбилей Победы не может пройти без "Бессмертного полка", и предложили трансформировать акцию в "Окна Победы".

— Платежка идет ва-банк — Госдума одобрила запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ — Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Банковские "надбавки" составляют от 0,5% до 2% от суммы платежки, а в ряде случаев доходят и до 40%, что несправедливо по отношению к гражданам, считают депутаты.

— Правила борьбы — Лидеры евразийской пятерки объединят усилия против пандемии — Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) впервые прошел в формате видеоконференции. Лидеры выразили решимость объединить усилия для противостояния общей угрозе — пандемии, но подчеркнули, что борьба с ней не должна приводить к остановке международной торговли и инвестиций.

— Ответить на вызов — Владимир Путин заявил о необходимости новых шагов по поддержке экономики — Последствия для предприятий в связи с пандемией коронавируса не стали шоком для системы управления. Власти знали, что будет происходить, и приняли целый ряд решений по поддержке экономики.

— Пакет помощи — Новые меры поддержки граждан и бизнеса прошли первое чтение — Госдума одобрила в первом чтении очередной пакет законопроектов в поддержку граждан и бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Докажите умысел — КС РФ разъяснил порядок наказания за нарушения в сфере транспортной безопасности — Конституционный суд РФ обязал суды доказывать умышленный характер действий или бездействия юридических лиц, которых привлекают к ответственности за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности. В противном случае им может быть вменено только деяние, совершенное по неосторожности.

— Хайко, я серьезно говорю — Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов в формате видеоконференции — Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров провел, наверное, самую необычную пресс-конференцию — впервые она прошла в формате видеосвязи. Российские и иностранные журналисты задавали министру вопросы удаленно — некоторые из своих редакций, а некоторые даже из дома.

— Москва открывает архивы — Эксперты "Валдайского клуба" обсудили восприятие современным обществом событий 1939-1945 годов — Во вторник в международном дискуссионном клубе "Валдай" обсудили роль и место, которое занимают события 1939-1945 годов в политической, общественной и культурной жизни России, а также целого ряда государств от Европы до Азии.

— И снова о "пятерке" — Запущен сайт о выдающемся советском разведчике Киме Филби — На днях запущен сайт про Кембриджскую пятерку, созданием которого занимались историки, научные работники, ученики Кима Филби. На эти цели в ноябре прошлого года был выделен Президентский грант.

— Госдума и правительство против коронавируса — На прошлой неделе председатель правительства провел совещания в режиме видеоконференций с руководством всех фракций Государственной Думы, на которых обсуждались меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями — По итогам совещания премьер-министра с фракцией "Единая Россия" мы подготовили целый ряд предложений и направили их Михаилу Мишустину.

— Рулим дома — Массовый уход россиян на самоизоляцию спровоцировал небывалый интерес к компьютерным играм и всему, что с ними связано — Об этом говорится в исследовании ценового агрегатора "Яндекс.Маркет". Всплеск спроса пришелся на начало апреля, когда была объявлена первая нерабочая неделя.

— Вена правит бал — В Австрии объявили об окончании карантина, во Франции — о его продлении — Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, до 11 мая.

— Бот измерит температуру — К борьбе с COVID-19 подключаются машины — Коронавирус ускорил выход на рынок новых технологических решений, которые призваны сделать работу и жизнь людей во время пандемии более безопасной. Уже сейчас российские компании готовы предложить роботов-диагностов, автоматизированных "медсестер" и дезинфекторов, а также "умные" терминалы для измерения температуры.

— Гибкое мышление — Пандемия не помешала железнодорожникам нарастить объемы перевозок — В апреле отправка социально значимых грузов по железной дороге выросла в 1,5 раза. Как сообщили "РГ" в ОАО "РЖД", возрос объем перевозок зерна, сахара, соли, овощей, рыбы и других продуктов. За первую декаду месяца было дополнительно отправлено свыше 400 тысяч тонн таких товаров, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса.

— В меру сил ОПЕК+ — Почему сделка экспортеров нефти не привела к росту цен — Цены на нефть почти не отреагировали на новую сделку о сокращении добычи, оставшись у отметок 30-33 долларов за баррель. Но если бы сделка не была заключена, нефтяные котировки упали бы к 20 долларам за баррель, а возможно, и ниже, считают эксперты.

— На пороховой бочке — В Британии голодают полтора миллиона человек — Три показавшихся бесконечными недели прошли с той поры, когда Борис Джонсон предписал руководимой им стране режим чрезвычайного положения.

— Не долга ждать — Анатолий Аксаков — о том, сколько заемщиков получат кредитные каникулы и смогут ли они расплатиться после их окончания — Нескольким сотням тысяч заемщиков точно удастся получить кредитные каникулы — полугодовую отсрочку по кредитным платежам, прогнозирует глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Наступит лето — Что будет с оплаченными турами — Забронированными турами за рубеж и внутри страны не смогли воспользоваться как минимум 200 тысяч человек, рассказала журналистам во время пресс-конференции в онлайн режиме исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Что есть — Как правильно питаться в самоизоляции — Питаться часто, но небольшими порциями рекомендуют специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Там разработали принципы рациона для режима самоизоляции и карантина. Эти рекомендации приводит на своем сайте Роспотребнадзор.

— Ложь под статьей — Заведено дело об анонимных фейках — Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу разыскивают анонима, который сеет панику, прикрываясь чужим именем.

— Буду вашим королем — Трамп потребовал "тотальных полномочий" — Властям США не терпится ослабить карантинные меры и возобновить экономическую активность в стране к 1 мая, когда истечет срок введенных в прошлом месяце ограничений. Но кто, как и когда должен это делать — пока вызывает острые споры между федеральным правительством и штатами.

— Огонь с полей идет в леса — В двух регионах из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации — Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с пожарами сразу в двух субъектах Российской Федерации: в одном районе Краснодарского края и в трех районах Забайкальского края. Еще в 38 регионах объявлен особый противопожарный режим. Такую оперативную информацию по природным пожарам в стране распространили в МЧС России и Рослесхозе.

— Прогноз по фактической погоде — МВФ ожидает сильнейшего кризиса со времен Великой депрессии — Весьма вероятно, что в этом году мировая экономика столкнется с худшей рецессией со времен "Великой депрессии", прогнозирует Международный валютный фонд в апрельском докладе World Economic Outlook.

— Он пришел такой нежданный — Нашествие коронавируса застало науку врасплох — Виноват ли сам человек в появлении новых вирусов? Почему не удается создать эффективные лекарства против подобных напастей? Правда ли, что человечество всего в одной мутации от катастрофической пандемии? Об этом корреспондент "РГ" беседует с микробиологом, профессором Сколково и Университета Ратгерса Константином Севериновым.

— Антарктида в фокусе — "Ледяной" спутник следит за климатом — Десять лет исполнилось с момента запуска спутника CryoSat-2 с космодрома Байконур. Аппарат Европейского космического агентства, собирающий информацию о ледяном и снежном покровах Земли, был рассчитан на три года службы.

— Глаз из кратера — На Луне планируют построить гигантский телескоп — Прямо скажем, фантастический проект намерено реализовать NASA. Предлагается один из кратеров на обратной стороне Луны превратить в гигантский радиотелескоп диаметром один километр.

— Как прокормить 40 голов — Застрявшие в городах передвижные цирки не знают, как быть с оголодавшими животными — В Орле и Тамбове к ставшим уже привычными проблемам, вызванным коронавирусом, добавились специфические — нужно кормить оголодавших животных передвижных цирков, администрация которых обратилась за помощью к населению.

— Обед от конкурента — Рестораторы Калининграда заказывают еду для врачей — Калининградские рестораторы организовали необычный флешмоб в поддержку отрасли. Они заказывают еду из конкурирующих заведений — не только себе, но и врачам, которые противостоят коронавирусу.

— Нашли семью у педагогов — Детский дом в Карелии остался без воспитанников — В небольшом карельском городе Олонец из центра детей, оставшихся без попечения родителей, всех воспитанников распределили по семьям. Дети с удовольствием живут дома, дистанционно учатся и помогают по хозяйству.

— От смога — на трамвае — В Новокузнецке воздух станет чище — Пятнадцать трамваев, столько же троллейбусов и 85 автобусов на газомоторном топливе получит Новокузнецк по федеральной программе "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

— "Иннопром" в онлайне — Сессии по обмену опытом и знаниями стартуют 15 апреля — Организаторы "Иннопрома" запустили новый онлайн-проект. Сессии по обмену опытом и знаниями начинаются 15 апреля. Первая тема — "Производственный персонал: из офлайна в онлайн, или…", среди спикеров — представители минпромторга РФ, представители власти и бизнеса Свердловской области.

— Лайки тянут на штраф — Истерия в сетях не освобождает от ответа за фейки — Жительницу Чебаркуля оштрафовали на 30 тысяч за фейк о вводе войск для подавления "голодных бунтов". Чебаркульский суд в Челябинской области оштрафовал местную жительницу за распространение в соцсети заведомо недостоверной информации.

ИЗВЕСТИЯ

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— На одной частоте: операторы и Минкомсвязь пришли к консенсусу по 5G — "Золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц планируется сделать приоритетным для строительства сетей пятого поколения — Минкомсвязь согласилась c доводами операторов и предложила зафиксировать диапазон 3,4-3,8 ГГц как основной для развертывания 5G.

— Нет контактам: как в России защищают от инфекции жильцов интернатов — Случаи заражения COVID-19 постояльцев пансионатов и домов престарелых выявлены уже в четырех регионах — Очагами массового распространения коронавируса в регионах рискуют стать дома престарелых и интернаты. Учитывая, что в них живут пожилые люди и инвалиды, проникновение инфекции в эти учреждения может привести к большому числу жертв.

— Отдыхать некуда: детские лагеря оказались под угрозой банкротства — Если летняя оздоровительная кампания-2020 сорвется, организации лишатся основного дохода — Летняя оздоровительная кампания 2020 года до сих пор находится под вопросом, и поэтому существует риск массового банкротства детских лагерей, считают в отрасли. Такой тезис в письме мэру Москвы Сергею Собянину выдвинула Московская федерация профсоюзов (выступает в защиту интересов более 30 лагерей предприятий и учреждений — членов организации).

— Легкого доля: после пандемии в России может повыситься число инвалидов — Осложнения после вызываемой COVID-19 пневмонии входят в список показаний для признания человека нетрудоспособным — С окончанием пандемии коронавируса в России может вырасти число инвалидов. Дело в том, что одним из последствий пневмонии, которую вызывает COVID-19, может стать фиброз легких, что часто приводит к дыхательной недостаточности (ДН) и нарушению функций органов.

— Отменный курс: как и почему Иран решил ослабить карантин — В стране свыше 71 тыс. заразившихся COVID-19, но власти открывают магазины и мастерские — Иран спустя 2,5 месяца ожесточенной борьбы с коронавирусом начал постепенно снимать ограничения. С 11 апреля во всех провинциях, кроме столицы Тегерана, вновь работают магазины, заводы, возобновлено междугороднее сообщение. Следующие этапы послаблений намечены на 18 и 20 апреля.

— Турецкие городовые: Анкара начала разгон сторонников боевиков в Идлибе — Для этого в провинцию впервые отправили не военных, а жандармов — Турецкая жандармерия дубинками и слезоточивым газом разогнала протестующих сторонников боевиков на трассе М4 Алеппо-Латакия в Сирии и разгромила их палаточный лагерь.

— Подайте на проживание: отельеры массово просят Booking снизить комиссии — Бизнес-объединения обратились к системе онлайн-бронирования с просьбой помочь гостиницам пережить кризис — Российская отельная индустрия просит Booking.com предоставить отсрочку по уплате комиссии за предыдущие месяцы и снизить цену на использование платформы в будущем.

— Пламенная вера: возрождению Нотр-Дама помешал коронавирус — Заявленные сроки восстановления собора могут сдвинуться на неопределенное время — Работы по восстановлению Нотр-Дама, пострадавшего год назад от сильного пожара, отложены из-за пандемии коронавируса.

— Совокупные отходы: торговые сети увеличили траты на утилизацию продуктов — Запасы, сделанные в период ажиотажного спроса, оказались слишком велики — Ритейлеры не успевают распродавать товары, которые были закуплены в марте в условиях повышенного спроса.

— Процент черного дня: объем льготного кредитования МСП вырос в девять раз — Это произошло из-за COVID-19 и расширения "?Программы 8,5" — На фоне распространения коронавируса спрос на льготные займы для малого бизнеса резко увеличился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в I квартале 2020-го объем выдачи по "?Программе 8,5"? вырос в девять раз, рассказали "?Известиям"? в Минэкономразвития.

— "Нотр-Дам станет ближе к первоначальному облику" — Академик Дмитрий Швидковский — о реставрации в условиях коронавируса и помощи российских специалистов — Академик Дмитрий Швидковский считает собор Парижской Богоматери частью русской культуры. Полагает, что французы не обойдутся без консультаций наших специалистов.

— Права у дома: закон о приватизации врачами служебного жилья напишут к лету — Для перевода квартир в собственность медработнику нужно будет трудиться не менее 10 лет — Законопроект, разрешающий врачам приватизировать служебное жилье, планируют подготовить к маю-июню. Об этом "Известиям" рассказал его автор, сенатор от "Единой России" Дмитрий Шатохин.

— Бизнес ждет план: что поможет спасти пострадавшие от COVID-19 отрасли — Среди ключевых мер эксперты назвали прямую господдержку и перезапуск строительной сферы — Прямая господдержка бизнеса, субсидированные ипотечные ставки, перезапуск строительного сектора и ряд других точечных решений необходимы для помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономки.

— Мир, труд, аврал: половина россиян готовы отработать карантин — Чтобы компенсировать простой во время режима самоизоляции, граждане не против отказаться от выходных и каникул — Когда режим самоизоляции закончится, большинство россиян готовы трудиться больше привычного, чтобы наверстать время простоя.