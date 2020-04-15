МОСКВА, 15 апр – РИА Недвижимость. Около 20% риелторов в России находятся под угрозой потери дохода или работы из-за эпидемии коронавиурсной инфекции, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Введенные из-за пандемии COVID-2019 карантинные меры, включая самоизоляцию граждан по месту жительства, действуют до мая в большинстве регионов России. В Москве и Подмосковье, где больше всего заразившихся, с 13 и по 19 апреля приостановлено строительство и совершение операций с недвижимостью.

"Риелтор – профессия с постоянной текучкой. Набор кадров практически не останавливается, так как специальность не простая и достаточно долгий период новый сотрудник получает маленькую зарплату. Выдерживают это те немногие, кто успевает обрасти клиентской базой. Примерно 20% сотрудников, работающих на рынке меньше двух лет, как правило, не имеют большого количества контактов-рекомендателей и с большой вероятностью останутся без дохода", — рассказал гендиректор онлайн-сервиса по трудоустройству "Работа.ру" Александр Ветерков.

В ближайшее время без работы окажутся все слабые брокеры, не готовые подстраиваться под изменившиеся реалии, считает управляющий директор брокерского департамента агентства недвижимости "Миэль" Ирина Пешич. "Сотрудник должен быть эффективен, ведь руководителю нет смысла держать агента, который делает сделку в год. Поэтому первыми без работы останутся лентяи, и если говорить в процентном соотношение, то мне кажется, что 20-25% риелторов", — оценила последствия кризиса в отрасли она.

Директор риелторской компании "Этажи" Эльдар Хусаинов оценивает долю агентов по недвижимости, которые могут потерять источник дохода, в 10-15%. По его словам, большая часть из них — новички в профессии, занимающиеся частной практикой.

Спрос на риелторов сейчас среди профильных компаний радикально снизился, рассказала управляющий директор агентства недвижимости "Метриум" Мария Литинецкая. По оценке директора по подбору персонала агентства "Азбука жилья" Веры Челюковой, интерес рекрутеров к специалистам этого профиля в связи с крайне малым количеством сделок упал на 70-80%.

"Большинство риелторов в каком-то смысле привыкли к периодам затишья и неравномерности доходов, например, когда не удается провести крупную сделку или они не закрывают необходимый объем сделок. Если работа возобновится в скором времени, они справятся, но нужно понимать, что каждый вынужденный выходной очень болезненно отражается на их финансах", — отметил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Кроме того, по словам Ветеркова, часть риелторов сейчас закрывает сделки, подготовленные в прошлые месяцы. Но подобная подушка безопасности есть не у всех, а если и есть, то ее хватит только на два-три месяца, подчеркнул он.

"В целом, риелторский бизнес достаточно подвержен влиянию общей рыночной конъюнктуры, поскольку существует за счет оборота. Если внутри компании нет специального страхового фонда, то риелторам остается только ждать новых сделок", — заключила Литинецкая.