МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Ограничительные меры, такие как нерабочие дни, в Москве исходя из динамики заболеваемости могут быть продлены до конца мая, предположил в разговоре с РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Судя по динамике числа, в Москве будут продлены (ограничительные меры – ред.) до мая", — сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли ограничительные меры продлены до конца мая, он ответил: "Мое предположение, да".

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам 25 марта, в рамках борьбы с пандемией объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. В ходе своего второго обращения к нации 2 апреля Путин сообщил о решении продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно.