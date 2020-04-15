МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Руководство "Единой России" провело селекторное совещание с представителями бизнеса, обсуждались антикризисные предложения президента РФ Владимира Путина и внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщает глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

"По приглашению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева принял участие в селекторном совещании с представителями предпринимательского сообщества. Обсудили меры, предложенные сегодня президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, а также инициативы предпринимателей и действия региональных властей… Также обсудили необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс, чтобы он отвечал духу времени, учитывал новые формы и форматы работы, ту же "удалёнку", — написал Неверов на своей странице в Facebook.

Глава фракции отметил, что ситуация сейчас тяжёлая, в некоторых отраслях — на грани коллапса, а разговор на совещании получился "откровенным и очень конструктивным".

Неверов подчеркнул, что по поручению Медведева по итогам совещания будет подготовлен перечень предложений от предпринимателей и примеры лучших региональных практик поддержки, всё это будет направлено в правительство, представлено в Госудуму в качестве законодательных инициатив партии.

"Со своей стороны как руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе рассказал собравшимся о предложении председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина отменить отпуска депутатов.., а также о созданной вчера комиссии Государственной Думы, под руководством нашего коллеги Дмитрия Сазонова, по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Уже завтра мы планируем провести видеоселектор с участием директора Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александра Бравермана, "Опоры России", — написал Неверов.

На встрече планируют обсудить последние решения, озвученные президентом, предложения, прозвучавшие на сегодняшнем совещании, и инициативы, поступающие из регионов.

"Уверен, благодаря четкой и слаженной работе всех ветвей власти и предпринимательского сообщества мы сможем уменьшить негативный эффект, оказываемый пандемией на экономику", — заключил Неверов.