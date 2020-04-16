МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Иркутской области в 2020 году 1,3 миллиарда рублей на переселение граждан, чье жилье было повреждено в результате наводнения в 2019 году, сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство обсудит вопрос о выделении Минстрою в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для бюджета Иркутской области на обеспечение жильем граждан, чье жилье пострадало от наводнения из-за сильных дождей в июне — июле 2019 года, уточняется в сообщении.

Проект распоряжения предполагает выделение 1,3 миллиарда рублей, его принятие позволит в 2020 году обеспечить переселение 2 тысяч граждан (около 700 семей), проживающих в жилых помещениях общей площадью 35 тысяч квадратных метров.

В конце июня прошлого года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.