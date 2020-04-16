МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг планирует обсудить вопрос о социально-экономическом положении ветеранов Великой Отечественной войны и мерах их социальной поддержки, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О социально-экономическом положении ветеранов Великой Отечественной войны и мерах их социальной поддержки", — говорится в сообщении.