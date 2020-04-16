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МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Семьи, имеющие право на материнский капитал, начали получать пособия по пять тысяч рублей на детей до трех лет, сообщается на сайте министерства.

"Семьи, имеющие право на материнский капитал, начали получать пособия в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет. Заявления подали уже 1,3 миллиона семей. Всего в России 3,3 миллиона потенциальных получателей дополнительных выплат", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, семьи смогут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, если заявление подано до 1 июля 2020 года. При подаче заявления с 1 июля по 1 октября, семья получит 15 тысяч рублей за один раз.

В министерстве обратили внимание на временный характер выплаты, в связи с чем ее нельзя будет получить после 1 октября.

Обратиться за пособием можно будет заполнив заявление на портале госуслуг или на сайте ПФР. Также можно обратиться в отделение ПФР или МФЦ по месту жительства с паспортом.

Пособие не облагается налогом и не влияет на другие выплаты, так как является дополнительной мерой поддержки.