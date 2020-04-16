МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Российские власти в условиях пандемии коронавируса не должны разочаровать предпринимателей, у них должно остаться желание делать бизнес в России, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Мне кажется, у нас сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда в первую очередь мы спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе, мы говорим о гостиницах, об общепите, о сфере услуг, о кинотеатрах и так далее", — сказал Решетников в интервью программе "Познер".

Он отметил, что, конечно, не все компании смогут пережить текущую ситуацию. "Весь бизнес не уцелеет, изменится структура спроса, кто-то уйдет с рынка и так далее. Что нам в этой ситуации надо сделать? Нам надо спасти предпринимателей, спасти команды, нам нужно им помочь. Нам нужно в каком-то смысле не разочаровать их, чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать свое дело в России", — подчеркнул Решетников.