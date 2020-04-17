МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Сенаторы на пленарном заседании в пятницу рассмотрят пакет антикризисных мер по поддержке экономики в условиях коронавируса.

В частности, парламентарии обсудят закон о совершенствовании механизма государственной гарантийной поддержки предприятий в период кризиса. Сейчас предоставление государственных и муниципальных гарантий, за исключением госгарантий РФ, предоставляемых в целях поддержки экспорта промышленной продукции, не допускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных юрлиц, в том числе офшорных компаний. Проект исключает слово "промышленной", разрешая тем самым предоставлять госгарантии РФ для экспорта любой продукции.

Также сенаторы рассмотрят закон об исключении дополнительной налоговой нагрузки на организации, приобретающие средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции и тест-систем. Налоговый кодекс РФ предусматривает исчерпывающий перечень расходов, которые можно учитывать для уменьшения базы по налогу на прибыль организаций. Вносимые поправки включают в этот перечень расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом.

Среди рассматриваемых документов – закон о порядке расчета среднедушевого дохода семьи, в состав которой входят признанные безработными граждане, для оказания им социальной помощи. При установлении нуждаемости семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления разных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения. В зависимости от конкретного вида выплат период составляет от 3 до 12 месяцев.

При этом в доходе семьи учитывался и доход гражданина, который на момент подачи заявления стал безработным. В этом случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволял семье, которая стала малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на государственную поддержку. Закон предусматривает исключение из доходов семьи, в которой есть безработный, доходов от трудовой деятельности, полученных им за прошлый период.

Кроме того, сенаторы рассмотрят законы об особенностях предоставления страхователями сведений о трудовой деятельности граждан в 2020 году, о возможности иностранным гражданам обращаться за переоформлением патента без выезда с территории РФ. Также планируется обсудить закон, позволяющий субъектам РФ в условиях коронавируса приостанавливать взимание курортного сбора, не дожидаясь соответствующих решений муниципальных образований, где он взимается.

В повестке дня законы об установлении дня воинской славы России "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)", о распространении свидетельского иммунитета на уполномоченных по правам человека, о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Также Совфед рассмотрит поправки в закон "Об экспорте газа", согласно которым расширяется перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). В настоящее время экспортировать СПГ имеют право ряд проектов "Новатэка", а также государственных "Роснефти" и "Газпрома".

Согласно документу, изменения в закон позволят увеличить производство сжиженного природного газа в Арктике, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.

Парламентарии рассмотрят закон об освобождении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.

В соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года началась паспортизация граждан ДНР и ЛНР. Налоговый кодекс РФ предусматривает уплату госпошлины в размере 3,5 тысячи рублей за прием в российское гражданство, восстановление и выход из него, а также определение наличия такого гражданства. Для многих жителей ЛНР и ДНР трудоспособного возраста уплата этой пошлины до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей, указывают разработчики.

Также сенаторы обсудят закон о введении в Москве пятилетнего экспериментального правового режима для развития искусственного интеллекта (ИИ). Документ предусматривает установление в Москве с 1 июля 2020 года специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего возможного использования результатов применения ИИ.

Планируется рассмотреть закон об отмене плановых проверок при федеральном госконтроле в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, внесенный правительством РФ.