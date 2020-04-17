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МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Российские власти в условиях пандемии коронавируса не должны разочаровать предпринимателей, у них должно остаться желание делать бизнес в России, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Мне кажется, у нас сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда в первую очередь мы спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе, мы говорим о гостиницах, об общепите, о сфере услуг, о кинотеатрах и так далее", — сказал Решетников в интервью программе "Познер".

Он отметил, что, конечно, не все компании смогут пережить текущую ситуацию. "Весь бизнес не уцелеет, изменится структура спроса, кто-то уйдет с рынка и так далее. Что нам в этой ситуации надо сделать? Нам надо спасти предпринимателей, спасти команды, нам нужно им помочь. Нам нужно в каком-то смысле не разочаровать их, чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать свое дело в России", — подчеркнул Решетников.

Решетников напомнил, что российские власти приняли уже два пакета мер по поддержке экономики и граждан в связи с пандемией коронавируса. По его словам, объем программ оценивается в 2,1 триллиона рублей (это без учета тех инициатив, что были объявлены президентом России в четверг по поддержке строительного сектора).

В первый пакет кабмина вошли, в частности, меры по оказанию помощи малому и среднему бизнесу — им предоставлена отсрочка на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снижены вдвое страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ, а также развернуты беспрецедентные программы кредитования. Во втором пакете (он был утвержден кабмином в четверг) — прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства субъектам МСП, расширение программ кредитования и меры поддержки системообразующих предприятий. На очереди, по словам Решетникова, третий пакет мер — отраслевой.

Министр рассказал, что правительство перешло в антикризисный характер работы, и скорости принятия решений выросли кратно.

"Выяснилось, что правительство на сегодняшний момент работает быстрее, чем система способна эти решения реализовывать. От принятого правительством решения, от политического решения президента, от выделения денег до того, как предприниматель получит конкретную помощь в своем банке, должна пройти определенная цепочка событий. И, к сожалению, не все звенья этой цепочки готовы работать в том темпе, как это требуется", — добавил он.