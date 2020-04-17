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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины предлагает держателям госдолга план по его реструктуризации, предусматривающий отсутствие платежей в течение трёх лет, сообщил министр экономики страны Мартин Гусман.

"Аргентина сегодня не может платить… И не может платить определенное количество лет. Должно быть серьезное снижение долговой нагрузки", — сказал министр на встрече президента страны с губернаторами.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался в рамках G7 и G20 и получил международную поддержку.

"Мы предлагаем изменить структуру долга, который сейчас имеет Аргентина, на такую, которая бы предусматривала трехлетний льготный период. Страна не платила бы ничего в 2020, 2021 и 2022 годах, а начала бы платить в 2023 году ", — отметил министр.

Возобновление платежей при этом предполагается начать с процентной ставкой 0,5% с постепенным доведением ее до устойчивого уровня. Помимо отсрочки платежей правительство просит серьезно сократить (на 62%, или 37,9 миллиарда долларов) и сам объем процентов, а также списать 3,6 миллиарда долларов из самого долга.

Эти предложения будут представлены на обсуждение держателям долга в пятницу, добавил Гусман. У них будет 20 дней на то, чтобы принять предложение или отказаться от него.