МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. До 450 тысяч работников строительной отрасли находятся под угрозой потери работы в ближайшие несколько месяцев из-за распространения коронавирусной инфекции и нестабильной экономической ситуации, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В четверг на онлайн-совещании, посвященном ситуации в стройотрасли, президент России Владимир Путин отметил, что сохранение занятости является одним из приоритетов для властей, и рассчитывать на помощь государства, например, на субсидирование процентных ставок по кредитам, могут лишь те строительные компании, которые не увольняют сотрудников.

По словам генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, в любом строительстве первыми ощущают проблемы субподрядчики и подрядчики. "Возникающие финансовые сложности у заказчиков всегда спускаются вниз по цепочке: приостанавливаются расчеты по договорам подряда, аренды техники, поставок материалов и так далее. При этом дальнейшие судебные тяжбы могут длиться несколько месяцев, а зачастую и больше года – к этому моменту часть подрядных организаций попросту банкротится. Исходя из этого, мы прогнозируем три волны увольнений", — говорит он.

Как отмечает собеседник РИА Недвижимость, в первой волне, которая ориентировочно придет в течение двух ближайших месяцев, окажутся сотрудники подрядчиков на рынке жилищного строительства. Во вторую волну в июле-августе попадут непосредственно застройщики. "Суммарно только по итогам двух волн отраслевая безработица может достичь 5-6%, а это порядка 400-450 тысяч человек. Третья – подрядчики, занятые на государственных стройках, ориентировочно на горизонте второй половины 2021 года – начала 2022 года", — предполагает Алексеенко.

При этом, оговаривается эксперт, третья волна сформируется при условии, что сегодняшние сложности перерастут в полноценный глубокий экономический кризис, и на фоне падения цен на нефть по итогам 2020 года российский бюджет недополучит огромную часть доходов.

Согласна с Алексеенко и HR международной девелоперской компании Наталья Ермакова. "Первую волну сокращений я ожидаю после выхода из карантина, конец мая – начало июня. Может последовать вторая волна, когда бизнесы придут в себя от хаоса, поймут текущую реальность, в которую мы выйдем с карантина, и определят новую стратегию. Новая стратегия – это зачастую новый формат людей", — рассуждает Ермакова.

По ее мнению, пострадают прежде всего те, кто не сумеет соответствовать новой реальности. "При уменьшении количества проектов количество специалистов сократится пропорционально уменьшению объемов: к примеру, было три бухгалтера по расчету заработной платы, останется один. Ожидаю обновления среди "топов" и "мидлов" без антикризисных навыков, не умеющих работать "руками" или с минимальной командой без больших бюджетов", — предупреждает хедхантер.

Как прогнозирует Ермакова, после выхода из режима самоизоляции в стройотрасли будет востребован антикризисный менеджмент — в частности, финансисты, умеющие получать проектное финансирование в сложных условиях, юристы-судебники, специализирующиеся на претензионной работе, а также инженеры-сметчики и cost-менеджеры.

В свою очередь аналитики сервиса поиска работы и сотрудников Работа.ру констатируют, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда в строительном секторе пока является стабильной.

"Значительных изменений на рынке труда в сфере строительства не зафиксировано. Стоит отметить, что ограничения на производство строительных работ и проекты по благоустройству города приостановлены только в Москве, в других регионах России работы продолжаются", — подчеркивают в пресс-службе портала.