МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 4 070 новых случаев коронавируса в 81 регионе России, всего 32 008 заболевших в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1 959 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 472 случаея. В Санкт-Петербурге — 424, в Мордовии — 65, в Дагестане — 59.

За весь период зафиксировано 273 летальных исхода. Выздоровели 2 590 человек.