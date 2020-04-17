МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Властям Москвы в период пандемии коронавируса стоит поддержать такие предприятия в сфере услуг, как парикмахерские и салоны красоты, считает замдиректора национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров.

Ранее власти Москвы приняли третий пакет мер поддержки для бизнеса. Расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки по налогу на имущество и земельному налогу. Теперь льготу получили кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры.

"Понятно, что в столичных регионах, в Москве и Петербурге, серьезно страдает сфера услуг, так как по ней удар нанесен больше всего. Выбраны определенные направления, мы видим, что в третьем пакете появились кинотеатры, выставочная деятельность и другие. Но мне кажется, что если говорить об оценке действий московских властей, то можно уже задумываться о расширении отраслей, которым необходима поддержка, раз на них еще не обратили свое внимание федеральные власти", — сказал Шатров РИА Новости.

"Например, у нас явно и серьезно пострадали такие отрасли, как парикмахерские услуги. Они нигде не оказались замечены – ни на федеральном, ни на московском уровне. Мне кажется, что такие направления бизнеса, как салоны красоты – они могли бы получить поддержку", — отметил он.

По его словам, поддержка должна коснуться и иных сфер, связанных с прямым воздействием компании и потребителя.

"Одна стрижка может стоить несколько сотен рублей, но если умножить на количество жителей Москвы, то мы поймем, что это очень серьезный удар по доходам, и по бюджету, и по тем, кто занят в этой сфере. Поэтому следом за третьим пакетом появится и четвертый, иначе по итогам этой экономической паузы, которая возникла из-за пандемии, мы увидим такую Москву, где на первых этажах зданий, где расположена сфера услуг, будут красоваться объявления о сдаче в аренду, и на эти объявления некому будет реагировать", — добавил эксперт.

Говоря об уже объявленных мерах поддержки в столице, Шатров отметил, что городские власти действуют с той же логикой, что и федеральные, обращая внимание на развитие ситуации и на текущие проблемы, возникающие в тех или иных отраслях.

"Правительство Москвы в пределах своей компетенции применяет эти меры там, где они могут позитивно повлиять на ситуацию и поддержать бизнес. В частности, речь идет об арендных платежах, отсрочках по налоговым платежам, которые зачисляются в региональные бюджеты, и конкретной адресной финансовой помощи, компаниям, которые могут использовать ее на нужды выплаты заработной платы и ведения текущей деятельности", — заключил Шатров.