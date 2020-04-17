ЕРЕВАН, 17 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность России, Грузии и Ирану за помощь в организации грузоперевозок, что позволило избежать дефицита продуктов и товаров во время пандемии коронавируса.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране выявлены 1201 случай заражения, 19 пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан. Позднее пункт об истечении 12 апреля срока введенных ограничений был изъят из приказа коменданта.

"Одной из важных "армянских" особенностей эпидемии коронавируса стало то, что в нашей стране не было дня, чтобы пустовали полки магазинов, с чем, к сожалению, столкнулись многие страны. За это хочу поблагодарить как наших предпринимателей, так и партнеров из Грузии, России и Ирана, которые не жалели усилий, чтобы обеспечить наилучшим образом грузооборот Армении", — заявил премьер в телеобращении к соотечественникам.

Ранее на заседании правительства Пашинян заявил, что товарного дефицита, в том числе на продовольственном рынке, в Армении нет и не будет.

Пресс-секретарь министерства экономики страны Анна Оганян заявила РИА Новости, что в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции дефицит продовольствия в Армении на данном этапе отсутствует. При этом она отметила, что в целях сохранения макроэкономической стабильности в рамках ЕАЭС, обеспечения жизненно важных потребностей населения, поддержания взаимной торговли, свободы передвижения товаров и создания условий для последующего экономического роста приняты временные антикризисные и стабилизационные меры.

В частности, по ее словам, речь идет о совместной работ уполномоченных органов стран ЕАЭС при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению и минимизации последствий распространения COVID-19, а также взаимодействии уполномоченных органов и экономических операторов для оперативной организации поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле с учетом балансов производства и потребления.

"Приняты меры по созданию зеленого коридора для импорта критически важных товаров, обнулению на временной основе ставок ввозных таможенных пошлин в отношении критически важных товаров и упрощению таможенных процедур при их оформлении, совершению в первоочередном порядке таможенных операций в отношении товаров, необходимых для предупреждения коронавируса", — сказала Оганян.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.