МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Заболеваемость коронавирусом в Москве растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения", — заявил он.