МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 6 060 новых случаев коронавируса в 78 регионах России, всего 42 853 заболевших в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 42 853 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 3 570 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 709 случаев. Нижегородская область — 129, в Санкт-Петербурге —114, в Архангельской области — 68.

За весь период зафиксировано 361 летальный исход. Выздоровели 3 291 человек.