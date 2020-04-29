ВЛАДИВОСТОК, 29 апр /ПРАЙМ/. Субъекты малого и среднего бизнеса Приморья с конца марта подали более 2 тысяч заявок на реструктуризацию задолженности, в том числе в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"Приморские предприниматели подали более 2 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов… Банки одобрили больше половины из них, отказали в 234 случаях. Остальные заявки находятся на рассмотрении", — говорится в сообщении.

В кредитных каникулах банки отказывают предприятиям в основном, потому что они не входят в перечень особенно пострадавших отраслей.

"Но, во-первых, этот перечень периодически расширяется. А во-вторых, предприятия всегда могут подать заявку на реструктуризацию по собственным программам банков. Как показывают последние данные, значительная часть одобренных обращений как раз по этим программам", — сказал руководитель направления экономического управления Дальневосточного ГУ Федор Кулешов, чьи слова приводятся в сообщении.

За 2019 год совокупный портфель кредитов банковского сектора МСП в Приморском крае вырос на 64%, что в пять раз превышает показатель по стране. В числовом выражении задолженность МСП перед банками составила 106,8 миллиарда рублей. Около 10 миллиардов из них — задолженность индивидуальных предпринимателей.

Российские банки в настоящее время реализуют ряд программ по реструктуризации кредитов россиянам и бизнесу. Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что только кредитные каникулы для населения будут стоить банкам 160 миллиардов рублей.