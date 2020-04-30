МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсудит выделение 137 миллионов рублей на капитальный ремонт сетей ливневой канализации в Великом Новгороде и Старой Руссе, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Средства предназначены на ликвидацию повреждений в результате ЧС, связанных с выпадением обильных осадков в Новгородской области в ноябре 2019 года. Проект распоряжения предусматривает выделение средств в размере до 137 миллионов рублей.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минстрою России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии бюджету Новгородской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта сетей ливневой канализации в городе Великий Новгород и городе Старая Русса, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года", — говорится в сообщении.